La vacuna d'Hipra, «a les portes» de la seva autorització per l'EMA

La ministra de Ciència i Innovació assenyala que és «la millor que hi haurà contra la covid-19» i que també serà efectiva contra «futures amenaces i futurs virus»

Actualitzada 02/06/2022 a les 08:46

La ministra de Ciència i Innovació del govern espanyol, Diana Morant, ha subratllat que la vacuna que està desenvolupant Hipra és «la millor que hi haurà contra la covid-19» i que també serà efectiva contra «futures amenaces i futurs virus». Ho ha dit en una entrevista a El Punt Avui, on ha assegurat que ja es troba a «les portes» de la seva autorització per l'Agència Europea del Medicament (EMA). Morant considera que «no arriba tard» perquè «no s'ha posat fi a la pandèmia» ni se sap si la ciutadania «s'haurà de vacunar moltes més vegades». D'altra banda, ha recordat que hi ha moltes parts del món on calen vacunes.«Que la base sigui de proteïna fa que sigui més segura i que tingui menys efectes adversos: és més eficaç que les que ja existeixen», ha afirmat. En aquest sentit, ha recordat que les que han inoculat fins ara «no han pogut adaptar-se a les variants de la covid», i ha assenyalat que la d'Hipra podria fer-ho, gràcies a la recombinació de proteïnes. També n'ha valorat la conservació – ja que no requereix congelació – i que sigui una tecnologia «més barata».