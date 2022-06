Els símptomes d'una commoció cerebral que poden aparèixer anys després

Les seves conseqüències poden derivar en la salut mental de l'usuari

Actualitzada 02/06/2022 a les 20:27

Pràcticament tothom rep algun cop al cap en algun moment de la seva vida, per exemple practicant esports de contacte o per caigudes accidentals. La majoria de les vegades no són greus i no tenen major transcendència, però a vegades fins i tot un traumatisme 'suau' d'aquest tipus pot tenir un impacte important en la salut a llarg termini.Més d'un terç de les commocions tenen conseqüènciesAixí ho posa de manifest un estudi neozelandès que ha trobat que fins a vuit anys després els adults que han experimentat una commoció cerebral suau reportaven més signes continus, depressió i problemes amb el treball que aquells que mai l'havien rebut.No obstant això, l'article en qüestió, publicat en el mitjà especialitzat PLOS One, ressalta que això no significa que aquest tipus d'esdeveniments necessàriament tingui conseqüències a llarg termini, sinó més aviat que augmenta el risc de patir-les.«S'estima que més de 10 milions de persones en el món a l'any experimenten un traumatisme cerebral, dels quals entre el 70 i el 95% serien lleus. Els efectes de la commoció cerebral severa estan ben documentats, però se sap molt menys dels lleus», expliquen els autors.«Més d'un terç (36%) dels participants en la recerca van reportar estar encara afectats per la commoció cerebral que van patir fa vuit anys», afegeixenLa commoció cerebral es produeix quan el cap es colpeja contra alguna cosa o, fins i tot, per canvis molt bruscos en la direcció del moviment del cos. En aquestes situacions, els canvis extrems i sobtats en el moviment afecten el teixit cerebral, 'estirant' els axons de les neurones, la qual cosa pot provocar una simptomatologia molt variada que inclou pèrdua de consciència, maldecaps, nàusees, visió borrosa o canvis d'humor.Per a observar si això tenia efectes a llarg termini, els autors de la recerca van reclutar a un total de 151 pacients que van contestar una enquesta inicial i després una altra vuit anys després. Al costat d'ells, es va reclutar un grup de control format pel mateix nombre de persones.En general, tots els que havien patit la commoció reportaven més problemes, però el que va sorprendre els investigadors és que un número significatiu d'ells encara reportava símptomes fins a vuit anys després del traumatisme. Entre aquestes complicacions hi havia algunes de considerable gravetat, com ara síndrome d'estrès post traumàtic, trastorn d'ansietat o problemes laborals.Les que semblaven sofrir les pitjors conseqüències, a més, van resultar ser les dones i, particularment, aquelles que havien sofert més d'una commoció al llarg de la vida.Els científics responsables d'aquest treball opinen que aquestes dades han de ser tinguts en compte en l'abordatge dels traumatismes al cap i en l'atenció a la salut mental, ja que diverses de les conseqüències reportades se circumscriuen a aquest àrea. Igualment, creuen que és un gran recordatori de la importància de protegir el propi cap.