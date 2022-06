Una unitat de l'Exèrcit de Terra visita el Valle de los Caídos per a ser beneïda per un capellà

El Ministeri de Defensa està investigant els fets

Actualitzada 01/06/2022 a les 20:41

L'Exèrcit de Terra està investigant els fets protagonitzats per una unitat militar que va ser beneïda per un sacerdot al Valle de los Caídos durant una activitat no autoritzada, han confirmat a Efe fonts militars.Es tracta de la companyia Uad Ras II/31 de l'Exèrcit de Terra que es va presentar al Valle de los Caídos per a ser beneïda per ordre del seu capità i un sacerdot va ser l'encarregat de ruixar amb aigua beneïda la banderola d'aquesta.En un vídeo penjat en xarxes socials per l'associació Ciutadans d'Uniforme es pot veure als membres de la unitat agenollats davant el religiós portant la banderola que posteriorment va ser beneïda.Els fets van passar durant una marxa programada d'aquesta unitat que va realitzar una activitat «no autoritzada», han assenyalat a Efe fonts de l'Exèrcit de Terra, que ha obert una investigació a fi de depurar responsabilitats.Segons l'associació, el capità de la companyia havia anul·lat tots els permisos autoritzats i denegat la concessió de nous a pesar que no té potestat per a això.El diputat d'EH-Bildu ja ha anunciat que preguntarà a la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre aquests fets.«Si li preguntes a la ministra de Defensa sobre aquestes coses fatxes es posa com una hidra. Doncs es tornarà a posar», ha escrit en el seu compte de Twitter.A aquestes crítiques s'ha sumat ERC, que presentat una bateria de preguntes en el Congrés perquè el Govern aclareixi l'actuació del capità que, segons recorda aquest grup parlamentari, ja en 2020 va fer beneir la banderola de la seva companyia pel capellà de l'Acadèmia General Militar.El diputat Gerard Álvarez, que signa la iniciativa, pregunta quines actuacions durà a terme el Govern per a «evitar pràctiques dels cossos de seguretat públics en espais d'índole feixista» i «si malgrat aquest episodi, continua negant que hi hagi vinculació de les forces armades espanyoles amb el feixisme».Mentrestant, el diputat de Más País Íñigo Errejón també ha registrat preguntes per a la seva resposta per escrit davant un fet d' «una enorme gravetat, perquè implica l'autonomia d'una part de les forces militars que no acaten els mandats constitucionals ni les normes democràtiques, així com el seu propi reglament, per a donar compte d'un acte de fe a la dictadura franquista».Errejón vol saber quina investigació realitzarà el Ministeri de Defensa, les sancions a aquestes persones i les mesures que prendrà el Govern «per a prevenir possibles futures accions d'aquest tipus, que minen la matriu democràtica del nostre país».Per part seva, el Col·lectiu de Signants del Manifest Contra el Franquisme en les Forces Armades i la Guàrdia Civil i l'Associació per la Memòria Militar Democràtica han emès un comunicat en el qual «deploren profundament» aquests fets i demanen que es depurin responsabilitats.