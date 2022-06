Una eina detecta les emocions dels textos generats a la xarxa

El treball s'ha posat en marxa després de comprovar que actualment es genera una gran quantitat de contingut en internet

Actualitzada 01/06/2022 a les 18:39

Un equip d'investigadors europeus, en el qual participen professionals de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), ha desenvolupat l'eina computacional DepecheMood++, que serveix per a detectar i extreure les emocions expressades en textos generats per usuaris en línia, utilitzant tècniques d'intel·ligència artificial.Aquesta eina empra models de processament de llenguatge natural i intel·ligència artificial per a realitzar mesuraments precisos de les emocions que apareixen en un text, oferint un informe complet que pot ser analitzat posteriorment, explica la UPM en una nota.El treball compta també amb la participació de la Fondazione Bruno Kessler d'Itàlia, la Universitat de Twente (Països Baixos) i la companyia francesa recital, i s'ha posat en marxa després de comprovar que actualment es genera una gran quantitat de contingut en internet, però és complex saber quines emocions acompanyen a aquests continguts.El grup de sistemes intel·ligents de la UPM ha participat en el desenvolupament de DepecheMood++, que ha estat desenvolupada en anglès i en italià a partir de dades extretes de plataformes digitals de notícies com Rappler i Corriere della Sera, on els usuaris poden indicar l'emoció que els provoquen les notícies que llegeixen.D'aquesta manera, els investigadors han col·laborat i han usat mètodes computacionals estadístics per a agregar el coneixement intrínsec d'aquestes dades.El professor de la UPM Óscar Araque sosté que aquest treball és una mostra de com es pot usar la intel·ligència artificial per a aprendre a partir de l'activitat d'usuaris en línia i «generar recursos que posteriorment es puguin explotar».