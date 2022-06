Ucraïna mata a Alexander Kislinsky, considerat el millor franctirador de Rússia

Actualitzada 01/06/2022 a les 20:51

Ucraïna sosté que ha posat fi a la vida d'Alexander Kislinsky, considerat el millor franctirador de Rússia i un «heroi» per a moltes veus a Moscou. Les forces militars de Kíev han anunciat aquest fet per diferents canals de Telegram. Kislinsky era ferm defensor que calia «acabar amb els nazis», en referència a Ucraïna, seguint les premisses marcades pel president rus Vladimir Putin. La mort del franctirador, segons les fonts ucraïneses, data del passat 24 de maig.D'altra banda, les autoritats d'Ucraïna han afirmat aquest dimecres que les forces russes s'han fet amb el control del 70 per cent de la ciutat de Severodonetsk, situada a la regió de Lugansk. «Els russos controlen el 70 per cent de Severodonetsk», ha dit el cap de l'Administració Regional de Lugansk, Serhiy Haidai, en un missatge en el seu compte en Telegram. «Part de les tropes ucraïneses s'han retirat a posicions més avantatjoses i preparades per endavant», ha explicat.Així mateix, ha recalcat que «hi ha combats continus a la ciutat» i ha reiterat que la ciutat de Lisichansk «està baix complet control ucraïnès». «Tots els assentaments a la regió de Lugansk estan baix trets constants», ha indicat al mateix temps que ha recalcat que les evacuacions han estat suspeses. «Guanyar no és una cosa ràpida, però passarà. No traïm, creiem en les Forces Armades. Estem lluitant per tots els assentaments a la regió de Lugansk. Estem esperant armes occidentals i preparant el procés per a posar fi a l'ocupació», ha reblat Haidai.Rússia, pel seu costat, diu haver matat a 200 militars ucraïnesos durant les operacions dutes a terme durant les últimes 24 hores en el marc de la invasió deslligada el 24 de febrer, en les quals a més han estat destruïts obusos de fabricació estatunidenca.El portaveu del Ministeri de Defensa rus, Igor Konashenkov, ha manifestat que durant l'últim dia han estat destruïdes «24 peces d'equipament militar», inclosos sistemes de defensa antiaèria, mentre que s'han aconseguit cinc llocs de comandament i 20 àrees de «concentració de personal i equipament militar».«Les forces de míssils i artilleria han aconseguit 128 llocs de comandaments, 169 posicions de tret d'artilleria i bateries de morter i 623 àrees de concentració de personal i equipament», ha apuntat, abans d'agregar que també han estat destruïts nou carros de combat, una bateria Grad i tretze vehicles militars, segons ha recollit l'agència russa de notícies Interfax.