Oberta la convocatòria per demanar les ajudes al lloguer per a joves

Les bases s'han publicat aquest dimecres al DOGC i a partir de la setmana vinent es podran presentar les sol·licituds

Actualitzada 01/06/2022 a les 13:02

La Generalitat ha obert la convocatòria per demanar el nou bo juvenil d'ajudes al lloguer. Les bases s'han publicat aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i a partir del pròxim 8 de juny es podran presentar les sol·licituds de manera telemàtica. La prestació durarà dos anys, tindrà un import màxim de 250 euros mensuals i hi podran accedir gairebé 10.000 joves. Aquells interessats en demanar l'ajut tindran deu dies per tramitar la prestació, fins al 17 de juny. El Departament de Drets Socials ha indicat que les sol·licituds es resoldran per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes, i fins a l'esgotament del finançament disponible.La setmana passada el Govern ja va advertir a l'executiu de l'Estat que l'«insuficient» finançament d'aquest ajut pot comportar que molts joves, tot i complir els requisits, quedin fora de la convocatòria.Les bases per accedir a l'ajut inclouen uns requisits generals de residència a Catalunya, ingressos i edat màxima de 35 anys. També hi ha requisits específics referents a la vinculació amb l'habitatge. Així mateix, es pot sol·licitar l'ajut tant per pagar el lloguer sencer de l'habitatge com per una habitació subarrendada, sempre que hi hagi un contracte vigent que demostri aquest fet.