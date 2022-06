'Live is life: La gran aventura', amb guió d'Albert Espinosa, arriba a la gran pantalla

9 anys després de l'última entrega, Netflix estrena la quarta temporada del thriller polític danès 'Borgen'

Netflix estrena una nova temporada de 'Borgen'

Arriba 'Irma Vep' a HBO Max

Tercera temporada de 'The Boys' a Amazon Prime

Movistar + aposta per 'Devils'

Filmin i els sospitosos d'una violació

Apple TV estrena la segona temporada de 'Physical'

Disney + estrena el film 'Stargirl en Hollywood'

'Live is life: La gran aventura', amb guió d'Albert Espinosa, arriba aquest divendres als cinemes, després del seu pas pel Festival de Màlaga. El llargmetratge, dirigit per Dani de la Torre, és una comèdia dramàtica sobre l'amistat. Situada a l'estiu de 1985, explica la història d'un grup d'amics que es retroba cada estiu que veuran com els problemes d'un d'ells qüestiona la continuïtat de la colla. D'altra banda, 9 anys després de l'estrena de l'última temporada aquest dijous Netflix presenta una nova entrega del thriller polític danès 'Borgen'. Nomenada ministra d'Assumptes Exteriors de Dinamarca, Birgitte Nyborg haurà d'afrontar el descobriment de petroli a Groenlàndia i la lluita internacional que se generarà pel control de l'Àrtic.'Live is life: La gran aventura' és una pel·lícula dirigida per Dani de la Torre. Situada a l'estiu de 1985, explica com cada any en Rodri deixa Catalunya i torna al poble gallec dels seus pares per retrobar-se amb els seus amics. La comèdia sobre l'amistat i l'adolescència mostra com aquell any serà diferent per la colla. Els problemes del món real comencen a amenaçar l'estabilitat de tots ells fins que decideixen escapar la nit de Sant Joan. Els amics planegen buscar una flor màgica, que segons explica la llegenda, creix en una muntanya i fa que els desitjos es compleixin. Per ells, el desig és ben clar: resoldre el problema d'un dels amics per poder seguir plegats.El guió de la pel·lícula es basa en la primera obra de teatre que Espinosa va escriure, 'Retazos', i el seu llibre 'Els secrets que mai no t'han explicat' (Rosa dels Vents). A 'Retazos' parlava, apunta Espinosa, de la importància de recol·lectar records. «Als 80 hi havia més llibertat que ara en tots els sentits i els nens se sentien més lliures», indica. Quan va escriure 'Retazos' a finals dels 90, Espinosa admet que ja tenia nostàlgia dels anys 80, una època en la qual no hi havia ni xarxes socials ni mòbils. «Hi havia una sensació de més llibertat i podies fer i dir el que volguessis perquè no tenies la sensació de ser jutjat».La pel·lícula de Daniel Kwan y Daniel Scheinert ('El Faro', 'X') explica la historia d'Evelyn Wang i la seva presa de consciencia sobre l'existència d'un multivers de realitats amb versions infinites d'ella mateixa. En plena cruïlla existencial, la protagonista explorarà aquests universos paral·lels en el seu intent de millorar el món on viu.Adam Sandler i l'estrella de l'NBA Lebron James produeixen el film de Netflix 'Garra', centrat en la figura d'un cercatalents del bàsquet (Sandler) que fitxa una jove promesa a Espanya perquè sigui al 'draft' de la lliga nord-americana i acabi triomfant en una de les seves franquícies. El jove talent l'interpreta el jugador madrileny Juancho Hernangómez, que va seguir un camí similar fins a ser un dels jugadors espanyols més destacats de l'NBA en l'actualitat. La pel·lícula també s'estrenarà a la plataforma el proper 8 de junyEn aquesta pel·lícula de Chus Gutiérrez, David (Mauricio Ochmann) és un empresari d'èxit amb una vida tranquil·la al costat de la seva parella, un famós i atractiu monitor de gimnàs (Alfonso Bassave). Tot canvia quan reapareix a les seves vides la germana de David (Maite Perroni), que en el passat va ser acusada del descuit que va provocar l'incendi en què van morir els seus pares. Ara ella intenta que el seu germà torni a acceptar-la.'Fantasías de un escritor' és una adaptació de la novel·la 'Deception' ('Engaño') de Philip Roth, que és també el coguionista d'aquest film. La pel·lícula dirigida per Arnaud Desplechin presenta una successió de diàlegs entre Philip, un novel·lista nord-americà instal·lat a Londres, amb diverses dones: la seva dona, la seva amant i altres personatges femenins a vegades reals i d'altres, ficticis.'Las gentiles' és la sisena pel·lícula del realitzador sevillà Santi Amodeo, amb dues debutants com a protagonistes, África de la Cruz i Paula Díaz. La cinta és una reflexió sobre l'impacte de les xarxes socials en la vida i la salut mental dels adolescents. L'Ana és una jove de classe mitjana amb conflictes familiars i d'identitat propis de la seva edat. A poc a poc, el que comença com un flirteig amb la idea de suïcidi va prenent forma en el seu grup d'amigues, influïdes per informacions extretes, precisament, de les xarxes.Documental que analitza des de dins la vida i l'obra del fotògraf Steve McCurry. El fotògraf, els seus familiars i amics donen vida a les històries que hi ha darrera les fotografies més emblemàtiques.El drama portuguès 'Diarios de Otsoga' està dirigit per Maureen Fezendeiro i Miguel Gomes. La producció presenta a la Crista, Carloto i Joâo, que construeixen un espai per a les papallones al jardí. Tots tres comparteixen les rutines de casa, dia a dia. Però no en seran els únics que ho fan.A 'El perdó' s'explica que la vida de la Mina fa un tomb quan és coneixedora que el seu marit Babak era innocent del crim pel qual va ser executat. Les autoritats es disculpen i ofereixen una compensació econòmica. Però la protagonista iniciarà una batalla silenciosa contra un sistema que considera cínic. Just quan se li acaben els diners, un estrany apareix per pagar un deute que tenia amb seu marit. La Mina cada vegada deixarà entrar més aquest estrany a la seva vida sense adonar-se del secret que realment els uneix. El film s'estrena en català.Netflix estrena aquest dijous una nova temporada de la popular sèrie danesa 'Borgen'. 'Borgen: Reino, poder y gloria' aborda algunes de les qüestions polítiques més destacades dels nostres temps, com la rellevància mundial de Dinamarca, la guerra de les superpotències pel control de l'Àrtic i el canvi climàtic.En aquesta temporada, Birgitte Nyborg acaba de ser nomenada ministra d'Assumptes Exteriors quan una empresa descobreix petroli a Groenlàndia. Això marcarà l'inici d'una lluita internacional de poder a l'Àrtic. També es retrata la trajectòria de la periodista Katrine Fønsmark. Després de ser la cap de premsa de Nyborg, ara assumeix la direcció d'informatius d'una cadena de televisió.La plataforma estrena aquest divendres 'Eirik Jansen: Policia o delincuente', un retrat sobre l'inaudit procés penal contra el policia més famós de Noruega així com la sèrie 'Las alas de la ambición', el reality 'El suelo es lava' o la sèrie dramàtica 'El reto de summer'.Després d'estrenar-se mundialment al Festival de Cannes, dimarts que ve arriba a HBO Max la pel·lícula 'Irma Vep'. Explica la història d'una estrella de cinema desanimada amb la seva carrera i amb una recent ruptura que arriba a França per interpretar a 'Irma Vep', en una nova versió del clàssic del cinema mut francès, 'Les Vampires'. La protagonista haurà de lluitar contra les diferències entre ella i el seu personatge perquè comencen a desdibuixar-se.Prèviament, aquest dimecres s'estrena 'Spring Awakening: Those you've known', documental dirigit per Michael John Warren. 15 després de l'estrena del musical 'Spring Awakening', la producció fa una crònica del viatge de retorn als escenaris i segueix als intèrprets mentre reconnecten amb l'exitós musical.D'altra banda, aquest divendres s'estrena la nova sèrie 'On my way with Irina Rimes'. La producció segueix a l'artista mentre viatja en el seu estudi mòbil durant dues setmanes, amb parades en ciutats per confeccionar l'àlbum 'Home'. Es recorden els moments més importants de la vida i la carrera.Arriba la tercera temporada del drama nominat a l'Emmy, The Boys. Els tres primers capítols arribaran aquest divendres. Es tracta d'una visió divertida del què els passa als superherois quan són populars, influents i reconeguts i abusen del seu superpoder. Amb la intenció de detenir els superherois corruptes, The Boys continuarà la recerca per exposar la veritat sobre uns multimilionaris que treballen amb superherois i amaguen els seus secrets.Movistar+ estrena la segona temporada de 'Devils'. Es tracta d'un thriller internacional ambientat en el món de l'economia, basat en la novel·la de Guido Maria Brera 'I Diavoli'. La producció recupera el fil després que el protagonista s'acabi de convertir en un dels homes més influents de l'economia mundial.Filmin estrena dimarts que ve la sèrie 'Sospechosos'. El drama amb tocs de thriller explica la història d'un grup de nois que viuen al marge de la societat israeliana es converteixen en els principals sospitosos quan una jove de la zona és violada per un desconegut. La sèrie està dirigida per Tawfik Abu Wael i va concursar al prestigiós festival Canes Sèries.Apple TV+ estrena aquest divendres la segona temporada de 'Physical'. La sèrie arrenca amb la protagonista després de llençar amb èxit el seu primer vídeo de fitness. Aviat però es trobarà amb obstacles més grans i haurà de debatre entre la lleialtat a la seva parella i als valors que ell representa i una perillosa atracció per a una altra persona. Tot plegat coincidint amb una salvatge competència per construir l'imperi del fitness.La plataforma Disney + estrena dijous la seqüela de 'Stargirl' (2020), 'Stargirl en Hollywood', en la qual Stirgirl Caraway viatja des de Mica cap a un món molt més gran de música, somnis i possibilitats.