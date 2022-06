El govern espanyol prorrogarà tres mesos més les mesures anticrisi

Entre les mesures hi ha la rebaixa de 20 cèntims per litre de combustible, la rebaixa de la factura de la llum i l'augment de l'IMV

Actualitzada 01/06/2022 a les 14:36

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que l'executiu prorrogarà tres mesos més el decret de mesures de resposta a la guerra d'Ucraïna. El president espanyol ho ha confirmat en un acte al Congrés davant els diputats i els senadors del PSOE, just l'endemà que des de Brussel·les obrís la porta a fer-ho. La durada del paquet anticrisi vencia el 30 de juny però amb la pròrroga s'estendrà fins al 30 de setembre. Entre les mesures que contempla hi ha la rebaixa de 20 cèntims per litre de combustible, la rebaixa de la factura de la llum i l'augment de l'IMV.La pròrroga s'haurà d'aprovar al Congrés dels Diputats. Sánchez ha reclamat al PP que hi doni suport, després que en la darrera votació s'hi oposessin. «A veure si tenim més sort i els que diuen que estimen Espanya ho demostren estimant els espanyols i aprovant mesures bones per als espanyols», ha dit en al·lusió als populars.