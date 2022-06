Dues mosses més denuncien el metge d'Interior detingut per abusos sexuals

Ja són cinc les agents afectades

Actualitzada 01/06/2022 a les 11:58

Dues mosses d'Esquadra més han denunciat el metge del Departament d'Interior detingut per abusos sexuals, segons ha avançat TV3 i han confirmat a l'ACN fonts de la conselleria. En total ja són cinc les agents afectades. La quarta denúncia va arribar a la bústia sobre assetjament del departament a mitjans de la setmana passada i divendres va presentar la denúncia formal. Se li ha facilitat defensa jurídica i se li ha ofert assistència psicològica. Els fets que relata són també de finals del 2019. La cinquena va arribar aquest dimarts a través d'un sindicat però encara no ha presentat denúncia als Mossos perquè està hospitalitzada. Dijous està prevista una reunió del Consell de la Policia per abordar aquesta qüestió.La setmana passada es va fer públic que tres mosses havien denunciat aquest metge per abusos sexuals comesos el 2019. Arran de la tercera denúncia, l'home va ser detingut, va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.La primera denúncia es remunta al febrer del 2020, quan una agent va presentar una denúncia per un presumpte cas d'abús sexual d'un metge del Departament d'Interior durant una exploració mèdica el mes de setembre de 2019. Arran d'aquest primer cas, l'anterior equip del Departament va decretar mesures cautelars contra aquest metge, i va obligar que les visites que fes a pacients dones les hagués de fer sempre acompanyat.Amb l'entrada del conseller Elena es va oferir suport jurídic a la víctima i el Departament es va personar en la causa. Mesos més tard, després de conèixer noves diligències judicials sobre el cas, es va obrir un primer expedient disciplinari al presumpte autor prohibint-li fer exploracions mèdiques a pacients dones.El febrer del 2022, una altra agent va presentar una segona denúncia per un abús sexual per part del mateix metge, uns fets que es remunten també a l'any 2019, però que la víctima no va verbalitzar fins a finals del 2021. Donada la reiteració de casos, el mes de maig es va fer efectiu un segon expedient disciplinari amb la suspensió de sou i feina del presumpte agressor.En ambdós casos, les víctimes denuncien que durant molts mesos no s'han sentit acompanyades per part de la Direcció General de la Policia.El passat divendres 20 de maig es va tenir coneixement d'un tercer cas d'abús sexual, per uns fets també de l'any 2019 que la víctima no havia denunciat. Un cop presentada la denúncia, es procedeix a la detenció del presumpte autor dels fets, que ha quedat amb llibertat amb càrrecs amb una acusació d'abús i una pena amb agreujant que oscil·laria entre els 4 i els 10 anys per la gravetat dels fets comesos.