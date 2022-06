Cada any es gasegen i trituren a Espanya 35 milions de pollets d'un dia de vida

Aquesta pràctica, prohibida a alguns paísos europeus, serveix per eliminar els animals mascles 'improductius'

Actualitzada 01/06/2022 a les 23:16

Un total de 19 ong europees de protecció dels animals han lliurat una carta oberta al Consell de la Unió Europea (UE) per a demanar la prohibició del gasejat i trituració de pollastres i ànecs d'un dia de vida a la UE, ja que a Espanya se sacrifiquen 35 milions per any i a Europa 330 milions.Aquesta pràctica està prohibida tant a Alemanya com a França, però permesa a Espanya i en la resta d'Estats membres, i davant «la revisió de la UE de la legislació de benestar dels animals de granja», aquestes ong insten els 27 ministres d'Agricultura de la Unió Europea a prohibir aquesta pràctica, segons ha informat Igualtat Animal en un comunicat.Per cada gallina criada per a la producció d'ous, un pollastre mascle és triturat o gasejat, afirma l'entitat, pel fet que se'l considera «improductiu» tant per a la indústria de l'ou per no pondre com a la indústria càrnia per mancar la seva carn de valor econòmic.També ocorre amb els ànecs femella, ja que el seu fetge és «menys rendible» per a la producció de foie gras, per la qual cosa els productors «només crien i alimenten als ànecs mascle».La trituració i gasejat d'aquests animals està permesa per la legislació de la UE, i només prohibida a França i Alemanya, països en els quals les incubadores tenen fins a 2022 per a utilitzar dispositius de sexat «in-ovo» (a l'ou) i acabar amb el «sacrifici sistemàtic» de pollastres mascle.A nivell continental, el 94% dels gairebé 60.000 enquestats en una consulta pública de la Comissió Europea dona suport a la prohibició d'aquesta pràctica, mentre que a Espanya ho secunda el 68% dels ciutadans segons una enquesta de l'empresa francesa L214/YouGov.És una de les pràctiques «més cruels de la ramaderia industrial», segons la declaració del cofundador d'Igualtat Animal, Javier Moreno, que recalca que Espanya «no es pot quedar enrere dels avanços europeus en benestar animal».