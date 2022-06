Amazon ha reclutat a 98 militars espanyols experts en logística des de 2019

La multinacional estatunidenca va implementar l'any 2017 un programa per seduir membres actius o en reserva d'exèrcits

Actualitzada 01/06/2022 a les 17:26

La multinacional estatunidenca de comerç electrònic Amazon ha reclutat des de 2019 a Espanya a 98 militars experts en logística per a millorar la seva operativa, segons han explicat aquest dimecres fonts de l'empresa.En 2019, Amazon va implementar a Espanya «Military Hiring», un programa amb el qual busca seduir a militars actius o en la reserva i que va inaugurar en 2017 als Estats Units.En la pàgina web de l'empresa es pot llegir el següent missatge a manera de reclam: «En Amazon, milers de veterans i cònjuges de militars estan impulsant la innovació i elevant el nivell de l'experiència del client. Cada dia, apliquen els seus coneixements, habilitats i principis de lideratge en una àmplia varietat de carreres a tot el món en nom dels nostres clients. Junts, estem construint el futur amb un producte, servei i idea innovadors. Redefinir què és possible no és fàcil. Estàs preparat?».Tot seguit, els interessats poden consultar un llistat amb les vacants disponibles per a aquesta mena de perfils.