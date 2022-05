Nou de cada deu famílies de difunts accedeixen a donar òrgans i teixits

Els hospitals catalans han gestionat 111 donants cadàver, que representen un 8,8% més que el mateix període de l'any passat

Actualitzada 31/05/2022 a les 18:14

L'activitat de donació i el trasplantament a Catalunya continua augmentant i ja són 9 de cada 10 famílies les que accedeixen a donar òrgans i teixits d'un afí difunt, gràcies en part a la normalització de l'activitat hospitalària després dels estralls de la covid. Des de l'1 de gener fins al 30 d'abril de 2022, els hospitals catalans han gestionat 111 donants cadàver, que representen un 8,8% més que el mateix període de l'any passat (102).«Una xifra que, de mantenir-se fins a finals d'any, ens permetria superar de nou als 40 donants per milió de població», ha destacat el director de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), Jaume Tort, amb motiu del Dia del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra l'1 de junyDesprés dels estralls de la pandèmia de la COVID-19, la dinàmica de donació i trasplantament recupera així nivells d'activitat que recorden més als de 2019 que als dos últims anys. Al llarg de 2022, el 87% de les famílies han donat el consentiment per a la donació dels òrgans i teixits d'un familiar difunt.Per a Tort, aquestes bones dades s'expliquen en part perquè els hospitals, ja sense les restriccions més dures de la covid, han pogut oferir «un tracte normalitzat amb pacients i familiars que facilita la creació dels espais de confiança tan necessaris a l'hora de plantejar la donació».La donació varia en funció del tipus: si bé la derivada d'una mort encefàlica (cerebral) entre gener i abril de 2022 disminueix un 23% (49 casos enfront de 64 en el mateix període de 2021), en mort en asistolia (cardíaca) augmenta un 63% (62 enfront de 38), sent el total superior enguany (111 enfront dels 102 de l'anterior).La donació de viu segueix a l'alça i, en aquests primers mesos de l'any 2022, 52 persones han donat un ronyó, 13 més (33,3%) que a finals d'abril del passat any. En conjunt, els hospitals catalans realitzen entre el 40 i el 45% dels trasplantaments renals de donant viu de tota Espanya.Quant a la donació de teixits, durant aquests primers mesos de 2022, també ha augmentat de manera considerable respecte al mateix període de l'any anterior, tant en nombre de donants cadàver gestionats (16,6%; 596 enfront de 511) com en teixits obtinguts (14,0%; 915 enfront de 803). Gràcies a les bones xifres de donació, els trasplantaments han augmentat un 10,4% en els primers quatre mesos de l'any (413) en comparació a l'any anterior (374).«De mantenir-se aquesta activitat, i tot indica que el mes de maig el tancarem amb més de 100 nous trasplantaments, podríem acabar l'any relativament prop d'aquells resultats històrics del 2019», ha destacat Tort. Per tipus d'òrgan, s'observa un augment dels trasplantaments renals (13,1%), dels pulmonars (34,5%) i dels pancreàtics (50,0%), mentre que baixen els hepàtics (7,7% menys) i els cardíacs (5% menys).A 30 d'abril de 2022, 1.215 persones encara continuen esperant un òrgan a Catalunya, per la qual cosa la OCATT, amb la col·laboració de l'Hospital Universitari de Bellvitge, ha organitzat un acte amb el títol 'La donación en 365º', per a explicar, a través de l'experiència de sis convidats, la donació d'òrgans des de diferents punts de vista: la societat, els professionals i els testimonis.