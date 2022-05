Més de 4.000 civils han mort a la guerra de Ucraïna

A les regions de Donetsk i Lugansk, on aquests dies s'han empitjorat els combats, s'han produït 5.037 baixes

Actualitzada 31/05/2022 a les 09:03

La invasió russa sobre Ucraïna, que va començar el 24 de febrer passat, ha provocat ja en aquest país un total de 4.074 morts entre la població civil i 4.826 ferits més, segons dades difoses aquest dimarts per l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per a els Drets Humans.Segons aquestes dades, actualitzades a 30 de maig, entre les víctimes mortals hi ha 1.540 homes, 1.014 dones, 93 nenes i 100 nens, així com 69 menors i 1.258 adults el sexe dels quals encara es desconeix.L'ONU va xifrar també que entre els ferits hi ha 971 homes, 653 dones, 112 nenes i 137 nens, així com 166 menors i 2.787 adults de sexe encara desconegut.El document publicat per l'ONU recull dades que inclouen les víctimes provocades pels atacs russos des de les 04.00 hora local del 24 de febrer fins a les 24.00 hores del 29 de maig.L'organisme assenyala que les regions de Donetsk i Lugansk, a l'est del país i on aquests dies s'han empitjorat els combats, s'han produït 5.037 baixes (2.307 morts i 2.730 ferits)Al territori d'aquestes regions del Donbàs encara controlat pel Govern de Kíev el nombre de morts arriba als 2.171 i el de ferits en suma 2.161.Mentrestant, a les zones controlades per grups armats afiliats a Rússia s'han produït 136 morts i 569 ferits.En altres regions d'Ucraïna repartides per tot el país (Cherkasy, Txernígov, Járkov, Jerson, Kíev, Mykolaiv, Odessa, Sumy, Zaporiyia, Dnipropetrovsk, Poltava, Rivne, Vinnytsia i Zhytomyr), que estaven sota el control del Govern de Kíev quan es van produir baixes les víctimes mortals ja sumaven 1.767 i 2.096 els ferits.Segons l'ONU, la majoria de les baixes civils registrades es van deure a l'ús d'armes explosives amb una àmplia àrea d'impacte, inclosos els bombardejos d'artilleria pesada i sistemes de llançament de coets múltiples, i atacs aeris i amb míssils.L'ONU creu que les xifres reals són considerablement més altes, ja que s'ha endarrerit la recepció d'informació d'alguns llocs on s'han produït hostilitats intenses i molts informes encara estan pendents de corroboració.Això afecta, per exemple, l'assetjada ciutat de Mariúpol (a la regió de Donetsk), Izium (regió de Járkov) i Popasna (regió de Lugansk), on hi ha denúncies de nombroses víctimes civils no comptabilitzades.Els informes de l'ONU es basen en informació que la Missió de Monitorització de Drets Humans de l'ONU a Ucraïna va recopilar a través d'entrevistes amb víctimes i els seus familiars, testimonis, anàlisi de material compartit confidencialment amb el propi organisme, registres oficials, documents de font oberta, materials fotogràfics i de vídeo i registres i informes forenses, entre d'altres.Totes les fonts i la informació s'avaluen per la seva rellevància i credibilitat i es confronten amb altres informacions. En alguns casos, la corroboració pot trigar temps. Això pot significar que les conclusions sobre les baixes civils es poden revisar a mesura que hi hagi més informació disponible i les xifres poden canviar a mesura que sorgeix nova informació amb el temps, precisa l'oficina de l'ONU.