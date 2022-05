Si veus aquestes persones, informa a la policia

La Policia Nacional demana ajuda per trobar els fugitius més buscats a Espanya

Actualitzada 31/05/2022 a les 10:46

Un espanyol a la llista

La @policia busca a 10 fugitivos que podrían encontrarse en #España



Algunos están en busca y captura desde hace ➕15 años



Si crees tener algún dato que pueda ayudar a localizarlos



Comunícalo de forma confidencial losmasbuscados@policia.es#colaboraciónciudadana pic.twitter.com/0u0hV9yuM7 — Policía Nacional (@policia) May 30, 2022

Assassins, narcotraficants, falsificadors de diners... La Policia Nacional ha demanat la col·laboració ciutadana per localitzar els deu fugitius més buscats que, segons apunta, podrien trobar-se actualment a Espanya, informa el Cos.Entre aquests pròfugs hi ha diferents perfils delictius i alguns es troben en cerca i captura des de fa més de 15 anys.Per trobar-los, la Policia ha llançat una campanya en què ha habilitat el correu electrònic losmasbuscados@policia.es , on els ciutadans que puguin tenir alguna dada sobre el parador d'aquestes persones puguin traslladar-ho als investigadors.La majoria dels pròfugs són d'origen estranger, com Derek M.F., de 58 anys, buscat per assassinar amb un tret al pit un cambrer a l'aparcament d'una taverna a Glasgow (Escòcia). La policia adverteix que és perillós i pot estar armat.Diego Darío G.G., de 40 anys, és perseguit per presumptes abusos sexuals comesos contra la seva pròpia filla quan era menor. La policia, que ha difós una imatge de l'aspecte físic de cadascun dels fugitius, informa que podria portar una arracada a la cella esquerra i nombrosos tatuatges.La primera dona a la llista és Viviana Andrea V.G., que facilitava l'arribada de dones a Espanya, a qui cobraven un deute que havien de pagar exercint la prostitució. Els agents la defineixen com una «delinqüent internacional de perillositat elevada».Un dels fugitius més joves de la llista -33 anys- és Manuel H.M., que, amb una altra persona, va assassinar presumptament un home a Ciutat de Mèxic (Mèxic) a ganivetades i va amagar el seu cos en un celler ubicat a l'immoble on van passar els fets, concretament dins d'un tambor que els autors van emplenar amb ciment.Norbert K., de 44 anys, és un dels pròfugs amb un historial delictiu més gran. L'agost del 2017 va ser detingut a la localitat madrilenya de Majadahonda amb 212 quilos de cocaïna, tot anys després que entre el 2000 i 2001 participés en nou grans robatoris a la República Txeca.Aprofitant un trasllat a l'hospital, Luis M.C., conegut alunicero, es va escapar de la presó madrilenya d'Alcalá Meco el 9 de març de 2014. Des d'aleshores es troba en parador desconegut.Nikolay S.K. és, segons la Policia, el líder a Bulgària d'una organització de narcotràfic internacional que movia grans quantitats de droga en contenidors des de Sud-amèrica fins a Europa, introduint cocaïna de manera contínua a Espanya.Un dels espanyols de la llista és Ramón S.L., que està acusat d'homicidi després de participar en la mort del seu cap, que no li havia pagat 200 euros, juntament amb diverses persones, entre les quals hi havia l'autor material dels fets, qui va asfixir la víctima.Manuel B.M. va ser condemnat a 9 anys de presó i se'l considera el falsificador de moneda més gran a Espanya. Segons la Policia, té fàcil accés a elements per falsificar documentació, targetes de crèdit i xecs de viatge, cosa que en dificulta la identificació.Finalment, Tom M.T., que es diu Vermeiren o Heinrich, té 46 anys i està presumptament implicat en delictes relacionats amb el tràfic de drogues, d'armes i el blanqueig de capitals. La policia sap que en poder seu té armes de foc.