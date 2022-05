Espanya registra 152 noves morts i 33.992 contagis més per coronavirus

En la darrera setmana hi ha hagut 199 víctimes mortals, de les quals 20 a Castella La Manxa, 19 a Castella i Lleó, 18 a Andalusia, 17 a l'Aragó i Extremadura, 16 a Galícia i 15 al País Valencià i a les Canàries. A Catalunya n'hi ha hagut 10 i a Madrid, 12.

Pel que fa al nombre total de contagis que hi ha hagut des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya és on més se n'han acumulat, amb 2.470.175 casos, seguida per Madrid amb 1.735.370, Andalusia amb 1.499.825 i el País Valencià amb 1.439.248.

En aquests moments, al conjunt de l'Estat hi ha 6.817 pacients ingressats per la infecció, 163 menys que divendres, que ocupen el 5,53% de tots els llits disponibles. 355 persones estan ingressades a l'UCI, 24 menys que fa 4 dies, el 3,98% del total de llits per a crítics a l'Estat. A Catalunya hi ha 1.455 pacients a l'hospital per coronavirus, 31 més que en l'últim balanç (5,9%). A l'UCI hi ha 86 crítics (1 menys), el 7,25% de la capacitat total.