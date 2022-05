Allau d'estrenes a les plataformes de TV aquest mes de juny

Algunes de propostes com 'Irma Vep', 'Ms. Marvel' o 'Intimidad' són d'altíssima qualitat

Dia 7. OLIVIER ASSAYAS VERSIONA LA SEVA 'IRMA VEP', AMB ALICIA VIKANDER

Dia 8.- UNA ADOLESCENT MUSULMANA ES CONVERTEIX EN 'MS. MARVEL'

Dia 10.- 'SENSE LÍMITS', MORTE I SANTORO SÓN MAGALLANES I ELCANO

'INTIMIDAD', ESTRENA INTERNACIONAL D'UNA ESTUPENDA SÈRIE ESPANYOLA

'LA PRIMERA MUERTE', UNA HISTÒRIA DE VAMPIRS I AMOR ADOLESCENT

Dia 12.- 'BECOMING ELIZABETH', DE NOU, LA HISTÒRIA DELS TUDOR

Dia 13.- 'TRIGGER POINT: FUERA DE CONTROL', AMB ELS PÈLS DE PUNTA

Dia 14.- L'HONESTEDAT D'UN PRIMER MINISTRE QUE ESTÀ MALAMENT DEL CAP

Dia 16.- DRAMES GAIREBÉ DOCUMENTALS A 'HÈLSINKI: UNIDAD DE MENORES'

Dia 18.- ARRIBA LA VERSIÓ COREANA DE 'LA CASA DE PAPEL: COREA'

PRIMERA HISTÒRIA D'AMOR LÈSBIC EN UNA SÈRIE TAIWANESA

Dia 24.- 'LOOT', UN DIVERTIT VIATGE D'AUTODESCOBRIMENT

Les plataformes es llancen a la conquesta del mes que marca l'arribada de l'estiu amb una allau d'estrenes de sèries -només Netflix proposa 34 per a juny-, i algunes sorpreses d'altíssima qualitat, com 'Irma Vep' (HBO Max), 'Intimitat' (Netflix), Ms. Marvel (Disney+) o 'La fragància del primer amor' (Filmin).A més, acaben sèries històriques, com 'Peaky *Blinders', que arriba a la seva sisena temporada el 10 de juny, i tornen 'The Boys' (Amazon Prime Vídeo), amb la seva esperada tercera temporada el 3 de juny, o 'Westworld' (HBO Max), amb la quarta, el 27 de juny a Espanya.Per ordre cronològic, segueixen a continuació dotze estrenes de juny seleccionats.El director francès Olivier Assayas converteix en sèrie la seva pel·lícula 'Irma Vep', de 1996, amb Alicia Vikander en el paper protagonista de Mira, una estrella del cinema americà que arriba a França per a interpretar una nova versió del clàssic del cinema mut francès, 'Les Vampires'. Amb el teló de fons d'un esborronador crim, Mira lluita quan veu que les diferències entre ella i el seu personatge es desdibuixen.Disney Plus+ estrena completa la història de Kamala Khan, una adolescent musulmana estatunidenca (Iman Vellani) que viu a Jersey City; és una gamer total i també escriu fan-fiction, a més és mega fan dels superherois i té una imaginació descomunal, sobretot quan es tracta de la Capitana Marvel. Un dia descobreix que té superpoders com aquests herois que sempre ha admirat.Rodrigo Santoro i Álvaro Morte interpreten a Magallanes i Elcano, respectivament, en aquesta sèrie d'RTVE i Amazon Prime Vídeo que narra la primera volta al món coincidint amb la celebració del cinquè centenari de l'expedició. Una gesta que va transformar per sempre el comerç, l'economia, l'astronomia i el coneixement del planeta i que és considerada com una de les majors gestes de la història.La vida d'una política de futur prometedor (Itziar Ituño) canvia radicalment el dia que es publica un vídeo seu de contingut sexual. Ella serà el catalitzador d'aquesta història que narra la vida de quatre dones en situacions difícils i compromeses. Completen el repartiment d'aquesta sèrie de Netflix Patricia López Arnaiz, Verónica Echegui, Ana Wagener, Emma Suárez i Yune Nogueiras.També el dia 10 a Netflix s'estrena 'La primera muerte', una sèrie de vampirs amb una història romàntica i complexa, protagonitzada per dos adolescents, Juliette (Sarah Catharine Hook), una vampira, i Calliope, (Imani Lewis), una caçavampirs, que s'enamoren.Starzplay estrena 'Becoming Elizabeth', un altre drama dels Tudor que explora la fascinant i desconeguda història dels primers anys de la reina més emblemàtica d'Anglaterra, quan la jove Isabel, (Alicia von Rittberg), només era una adolescent òrfena que es veu embolicada en la política -i la política sexual- de la cort anglesa.'Trigger Point: fuera de control' és l'espectacular proposta per a juny de Movistar Plus+, un addictiu thriller policíac que compta el frenètic dia a dia d'un grup d'artificiers en primera línia d'acció, amb un detall i un nivell de veracitat poques vegades vist en televisió.Protagonitzada per Vicky McClure ('Line of Duty') i produïda per Jed Mercuri ('Line of Duty', 'Bodyguard') la sèrie emetrà cada dimarts un nou episodi, fins a arribar als sis.Filmin estrena i ofereix completa la sèrie 'The Minister', un thriller polític que segueix al populista Primer Ministre d'Islàndia, acabat d'elegir president del seu partit, que ha format una aliança amb els socialdemòcrates per a les pròximes eleccions.Inesperadament, anuncia que renunciarà si no hi ha un 90% de participació electoral. Però Benedikt està perdent el control de la realitat, la qual cosa tindrà conseqüències en la seva família i en la nació islandesa.SundanceTV estrena 'Hèlsinki: Unidad de Menores', la sèrie que explica, a cadascun dels vuit episodis que componen aquest drama social, el cas d'un nen en perill, la preocupació de la seva família i el treball de la Unitat de Protecció de Menors d'Hèlsinki per a resoldre'l.Al mig, el personatge central de la sèrie, Rita (l'actriu finesa Lotta Lehtikari), torna al seu lloc en protecció de menors de l'oficina d'Hèlsinki després d'haver estat suspesa durant una recerca policial: segueix turmentada pel cas d'una nena desapareguda, que necessita resoldre.Amb una màscara diferent i un altre idioma però un esperit semblant, la versió coreana de 'La casa de papel' (Netflix) se situa en un moment en el qual Corea del Nord i Corea del Sud estan a la vora d'una reunificació pacífica després de gairebé 80 anys de divisió.Mentre que les nacions es preparen per a imprimir una nova moneda comuna, uns atracadors planegen un gran cop. Al comandament del pla està el brillant estrateg conegut com El Professor, que reuneix un variat grup de lladres de primer nivell per a robar la nova moneda.'La fragancia del primer amor', la primera sèrie de televisió taiwanesa protagonitzada per dues dones lesbianes que, separades en l'institut pels prejudicis i l'odi, es retroben anys més tard i es troben davant la possibilitat d'un amor que mai es van atrevir a imaginar.Filmin penjarà la sèrie completa, que només té una temporada, els capítols de la qual tenen una durada de 15 minuts; una de les revistes més prestigioses de l'audiovisual la recomana com una de les millors sèries internacionals fetes en 2021.La sèrie d'Apple TV+ narra en to de comèdia l'experiència d'una multimilionària que té tot el que pot desitjar i, sense esperar-ho, es veu traïda pel seu marit. Una de les formes que trobarà per a sortir del sot és mantenir a flotació una associació benèfica, de la qual desconeixia la seva existència.Creada per Alan Yang i Matt Hubbard, i protagonitzada per Maya Rudolph ('Forever'), s'estrenaran dos episodis el 24 de juny i la resta dels seus deu capítols arribaran setmanalment a la plataforma.