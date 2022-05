Un home disfressat d'anciana llença un pastís al quadre de la Mona Lisa

L'obra d'art està protegida amb un vidre antibales i no ha patit danys

Actualitzada 30/05/2022 a les 17:59

El Museu del Louvre ha interposat una demanda contra l'individu que aquest diumenge va llançar un pastís contra el cristall que protegeix la Gioconda, de Leonardo da Vinci, disfressat en cadira de rodes i amb una perruca de dona.Fonts del Louvre van indicar a EFE que el museu ha interposat ja la denúncia contra un visitant que va simular tenir una discapacitat per a acostar-se a la vitrina de seguretat en la qual es troba la Gioconda, un dels principals reclams del museu parisenc.«El Louvre va aplicar el procediment habitual previst per a persones amb mobilitat reduïda, permetent-li admirar aquesta obra major del Louvre», va indicar la institució, que va renovar recentment la sala en la qual s'exposa el llenç per a acollir per files les grans concentracions de visitants que s'amunteguen davant del quadre.Segons el museu, una vegada que l'individu es trobava prop del quadre va llançar un pastís que havia amagat entre els seus objectes personals, però aquesta no va provocar danys en la Gioconda, que es troba protegida per un cristall antibales.«L'individu va ser immediatament agarrat i evacuat pels agents de seguretat i després lliurat a la policia, que va acudir al recinte», afegeixen.En diversos vídeos publicats pels visitants en xarxes socials, es veu a un individu en cadira de rodes, amb perruca i gorra, sent conduït a l'exterior de la sala pel personal de seguretat mentre crida: «Penseu en la Terra. Hi ha gent que està destrossant el planeta. És per això que he fet això».Encara que no hi ha imatges del moment en què home llança el pastís, les instantànies dels visitants permeten veure al personal del Louvre recollint les restes del pastís i netejant el cristall, que va quedar tacat durant una estona.«Això és una bogeria per a mi però un home vestit d'anciana ha saltat d'una cadira de rodes i ha intentat trencar el cristall a prova de bales de la Mona Lisa. Després ha procedit a empastifar el cristall amb pastís i llançar roses pertot arreu, abans de ser abordat per la seguretat», va escriure en Twitter l'usuari @lukeXC2002.El llenç, de principis del segle XVI, és un dels principals reclams del Louvre que recentment va fer obres a la sala on s'exposa per a posar ordre en les aglomeracions que solen donar-se davant la Mona Lisa.Va ser aquest cristall el que va permetre protegir l'obra, que ha estat víctima d'altres atacs, com quan un home va llançar una tassa contra ella, en 2009, o quan en 1974 va ser prestat al Japó i una dona va intentar destrossar-lo amb un aerosol vermell.El cristall es va col·locar precisament per a evitar les agressions contra l'obra, que en 1957 va patir un lleuger dany després que un visitant bolivià li llancés una pedra: «Tenia una pedra en la butxaca i de sobte em va venir al capdavant la idea», va dir llavors l'home en el diari Le Monde.