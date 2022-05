Sanitat eleva a 4 els casos d'hepatitis aguda greu estudiats a Catalunya

A Espanya estan en investigació 30, 24 en menors de 10 anys

Actualitzada 30/05/2022 a les 14:37

El Ministeri de Sanitat ha elevat a quatre els casos d'hepatitis aguda greu en infants en investigació a Catalunya, segons un informe del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. El Departament de Salut havia informat a finals d'abril de tres casos. Al conjunt de l'Estat, s'han detectat 30 casos en investigació entre l'1 de gener i el 26 de maig. D'aquests, 24 en menors a partir dels 10 anys. A més, hi ha cinc casos amb resultats pendents i sis s'han descartat. Sanitat ha destacat que no hi ha cap cas amb vincle epidemiològic. Per comunitats, a Madrid hi ha 11 casos en estudi, a Galícia 5, a les Illes Balears 3, a Andalusia 2 i a l'Aragó, les Illes Canàries, Castella i Lleó, Castella La Manxa i Múrcia un en cada cas.L'inici de símptomes del primer cas va ser el 2 de gener i el de l'últim cas notificat el 16 de maig del 2022. L'edat mitjana dels casos ha estat de 6,1 anys. Del total, el 63,3% eren nenes i el 36,7% nens, observant-se una major proporció de nenes en els grups d'edat de 0 a 5 i de 6 a 10.D'altra banda, 20 casos havien rebut l'alta hospitalària, quatre continuaven hospitalitzats i en sis no consta la informació. Només en un cas a estat necessari fer un transplantament de fetge.Els símptomes notificats amb major freqüència van ser vòmits i febre. A més, en un 52% dels casos hi havia icterícia.Pel que fa a l'anàlisi microbiològic de les mostres, l'informe conclou que no hi ha una etiologia viral clara, tot i que és freqüent la detecció d'adenovirus i virus adeno associats. Només hi ha dos casos en què s'ha detectat el virus de la covid-19 i en quatre s'han trobat anticossos contra el SARS-CoV-2. De 28 casos en els que hi ha informació de vacunació contra la covid, vuit casos havien rebut el vaccí.Amb aquestes dades, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries assegura que els casos observats «estarien dins dels esperables», excepte en el grup d'infants d'un a quatre anys, on s'observa un possible excés per sobre del límit superior. Afegeix que cal mantenir el control exhaustiu, analitzar les dades i tenir en compte en aquest anàlisi que s'està fent aquest estudi exhaustiu.