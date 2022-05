Reconeixen com accident laboral una mort per covid de l'empleat d'un hospital de Jerez

Treballava a la neteja del centre, on va contraure la malaltia, i va morir l'abril del 2020

Actualitzada 30/05/2022 a les 13:22

Una sentència del Jutjat dels Social número 3 de Jerez de la Frontera (Cadis) ha reconegut com a accident de treball la mort per covid-19, a l'abril de 2020, d'un empleat de la neteja de l'Hospital de Jerez que va contreure la malaltia durant el seu treball en aquestes instal·lacions.La demanda es va produir després que la Seguretat Social comptabilitzés aquesta mort com una contingència comuna a l'hora d'atorgar una pensió d'orfandat al fill del mort.Des de Grup Laborum, l'advocat Roberto Carlos Ortega ha destacat que aquest cas pot obrir la porta a moltes altres reclamacions de persones que es van contagiar de covid en el treball i van morir, ja que el jutjat ha considerat provat que aquesta mort es va tractar d'un accident laboral.La sentència ha ordenat que el cas sigui tractat d'aquesta manera «amb caràcter general», malgrat l'oposició inicial de la Seguretat Social i la Mútua a la qual pertanyia el mort.Els fets es van produir al març de 2020, quan l'ara mort treballava per a l'empresa Clece en els serveis de neteja de l'Hospital de Jerez.La sentència considera provat que entre el 2 i l'11 de març d'aquest any va prestar servei en el centre sanitari, incloses les consultes externes, va ser baixa laboral el dia 18 per una nasolaringitis aguda i el 22 de març va ingressar en l'UCI amb un comunicat mèdic d'«infecció deguda a coronavirus}, morint el 19 d'abril.La sentència considera acreditat que «cap dels familiars del mort va contreure el coronavirus en aquestes dates, mentre que a l'Hospital de Jerez, a data de 15 de març de 2020, tot el departament de consultes externes de Dermatologia, incloent mèdics, infermeres, auxiliars i secretàries, estaven afectats per la malaltia».També afegeix que en valorar aquest cas «no pot desconèixer-se el marc temporal i cronològic» d'aquest, ja que la pandèmia «estava començant i no s'havien activat encara els protocols especials de neteja i protecció, que es posarien en marxa a la fi d'abril».La interlocutòria recorda que, en aquest moment, el període d'incubació del coronavirus «era d'entre 7 i 10 dies», i que «l'actor va ser baixa el 18 de març quan l'11 havia estat netejant en consultes externes, on quatre dies més tard es va declarar el brot en tot el departament de Dermatologia».Per tot això, considera que el cas pot emmarcar-se dins de la jurisprudència prèvia segons la qual «són constitutives d'accident de treball les lesions que sofreixi el treballador durant el temps i lloc de treball o agreujament de les lesions preexistents» i ordena que aquesta mort es consideri accident laboral amb caràcter general.