Les ajudes per al lloguer per a joves es podran sol·licitar a partir de la propera setmana

La prestació durarà dos anys i hi podran accedir gairebé 10.000 persones

Actualitzada 30/05/2022 a les 12:02

La Generalitat de Catalunya obrirà el pròxim dimecres 8 de juny el procés per sol·licitar el nou bo juvenil d'ajudes al lloguer. Aquells interessats en demanar-lo tindran deu dies per tramitar la prestació, a la que hi podran accedir gairebé 10.000 joves d'entre 18 i 35 anys. Segons ha avançat Rac-1 i ha confirmat el Govern a l'ACN, l'Estat ha aportat 29 milions d'euros per desenvolupar aquest programa de dos anys que busca facilitar l'emancipació dels joves. Per accedir a aquest ajut, que tindrà un import màxim de 250 euros mensuals, cal tenir la residència legal a Catalunya, una font regular d'ingressos i estar empadronat a l'habitatge que vulguin lligar a la prestació.En cas que més d'una persona en un mateix habitatge sol·liciti el nou bo, la suma de totes les subvencions no podrà superar l'import del lloguer. Així mateix, si la persona que demana la prestació ja té altres ajudes com l'Ingrés Mínim Vital, la suma de totes elles no podrà excedir l'import total del lloguer.Un altre dels topalls de la nova prestació és el salari màxim que poden rebre els seus beneficiaris. Segons el criteri establert, no podrà superar els 24.301 euros anuals. Tampoc hi podran accedir els arrendataris d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o amb ajuts al lloguer del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.Així mateix, l'import de l'arrendament a subvencionar no pot ser de més de 900 euros mensuals en el cas de l'àmbit metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès occidental, Vallès oriental) i de 650 a la resta de la demarcació.Pel que fa a les comarques de Girona l'import màxim serà de 650 euros, mentre que a les comarques de Lleida i Tarragona el límit s'ha fixat en 600 euros.