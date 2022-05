El Govern assumeix la responsabilitat «legal» dels projectes lingüístics a l'escola i la «inaplicació» de percentatges

El Consell Executiu aprova el decret que entrarà en vigor quan es publiqui al DOGC però s'aplicarà el curs que ve

Blindar la immersió

La Generalitat ha aprovat aquest dilluns el decret que ha de blindar el català a les aules. El departament d'Educació assumeix la responsabilitat «legal» dels projectes lingüístics, a més de la «inaplicació» de percentatges de llengua. El Consell Executiu s'ha reunit avui de forma extraordinària per aprovar el decret llei, que entrarà en vigor quan es publiqui al DOGC, però s'aplicarà el curs que ve. El text concreta que els projectes lingüístics i les mesures adoptades i que no s'ajustin als criteris i objectius bàsics que estableix el decret llei «han de ser revisats en el termini més breu possible» durant el curs 2022-2023 per tal que puguin adaptar-s'hi.El decret llei aprovat avui pel Govern remarca que el projecte lingüístic de cada centre s'ha de «revisar i modificar», si s'escau, en funció del coneixement oral i escrit i de l'ús de les llengües que l'alumnat acrediti en les diferents etapes educatives. La revisió es farà mitjançant proves i avaluacions periòdiques, tant internes com externes, en períodes no superiors als dos anys.El text també apunta que, sens perjudici de l'autonomia dels centres educatius, el departament competent en matèria d'educació ha de validar en un període no superior als 30 dies que el projecte lingüístic s'adequa a la normativa vigent i instar-ne la modificació en cas contrari. «El departament competent en matèria d'educació assumeix la responsabilitat sobre la legalitat dels projectes lingüístics que valida», subratlla.El decret llei també constata la «inaplicació de paràmetres numèrics, proporcions o percentatges en l'ensenyament i l'ús de les llengües». Així mateix, concreta que els projectes lingüístics i les mesures singulars que s'hagin adoptat i que no s'ajustin als criteris i objectius bàsics que estableix el decret llei «han d'ésser revisats en el termini més breu possible» durant el curs 2022-2023 per tal que puguin adaptar-s'hi.I afegeix que les determinacions relatives a la tramesa i validació del projecte lingüístic dels centres que s'estableixen en aquest decret llei «s'han d'aplicar a partir de l'inici del curs 2022-2023».El Govern espera blindar així la immersió lingüística en català a les escoles i protegir els i les docents i els centres davant de la sentència del TSJC que imposa un 25% de classes en castellà. El TSJC va donar de termini fins demà dimarts, 31 de maig, perquè la Generalitat executi aquesta ordre a totes les escoles i instituts del país. Un cop entri en vigor el decret, però, caldrà que el Parlament el convalidi.La norma aprovada per avui del Govern és complementària a la llei que s'està tramitant al Parlament després de l'acord entre el PSC-Units, ERC, JxCat i En Comú Podem per fixar la llengua catalana com a vehicular a l'ensenyament i la castellana com a idioma «d'ús curricular».La proposició de llei està aturada ja que Vox, Cs i el PPC han demanat que el Consell de Garanties Estatutàries es pronunciï sobre la seva adequació a l'Estatut, la qual cosa en retardarà l'aprovació final.