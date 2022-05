Descobreixen un nou tipus de càncer de pròstata resistent al tractament

Els experts apunten que podria proporcionar informació valuosa per elaborar noves teràpies

Actualitzada 30/05/2022 a les 18:20

El càncer de pròstata és un dels més comuns, però cal tenir en compte no es tracta d'una patologia homogènia. Ara, un equip de científics adscrits a la Universitat Cornell i al Centre de Càncer Memorial Sloan Kettering (els Estats Units) ha descrit un nou subtipus de tumor de pròstata resistent al tractament però que, no obstant això, podria proporcionar informació valuosa per a elaborar estratègies terapèutiques.Tal com expliquen en un article publicat en la revista especialitzada Science, els autors tractaven d'analitzar els canvis moleculars que es produeixen en un càncer maligne anomenat 'càncer resistent a la castració', que és com es denomina al càncer de pròstata que no respon a la privació de les hormones que, en principi, mantenen el creixement dels tumors de la pròstata. Emprant mostres extretes de pacients, es van embarcar en una anàlisi comprehensivo d'aquest fenomen.El que van trobar, d'aquesta manera, és que els càncers de pròstata resistents a la castració es podien classificar en quatre tipus diferents, dos dels quals no havien estat prèviament descrits. Un d'ells, a més, mostrava un particular mecanisme molecular comú a altres tipus de càncer que els autors opinen que podria eventualment emprar-se com a diana terapèutica.Es tracta del càncer 'similar a cèl·lules mare', que representaria al voltant d'un quart de tots els càncers de pròstata resistents a la castració. En ell, van detectar una sèrie de proteïnes que treballen en conjunt per a alimentar el creixement del tumor. Alguna cosa semblança s'havia observat, prèviament, en càncers de mama, pulmó i colorectals, per la qual cosa ja hi ha recerques en marxa que busquen trobar maneres d'interrompre aquesta activitat.El que distingeix aquest estudi és la seva amplitud, ja que ha comptat amb més mostres de teixit que cap dels treballs previs que han buscat caracteritzar els diferents tipus de càncer de pròstata resistents al tractament. Les tècniques d'anàlisi genètica, a més, han permès en aquest cas comparar les dades extretes d'aquestes mostres amb bases de dades preexistents més àmplies, la qual cosa ha resultat en una radiografia més precisa de la diversitat present en aquest conjunt de patologies.Això resulta molt important, ja que conèixer els diferents tipus de càncer permet evitar l'ús de tractaments generalitzats que poden ser eficaços contra alguns tumors però no contra uns altres.D'aquesta manera, identificar les particularitats de cada cas, a nivell molecular, pot atorgar una informació molt poderosa a l'hora de decidir que tipus de fàrmacs poden emprar-se en cada pacient amb les màximes probabilitats d'èxit.