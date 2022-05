Sánchez demanarà a la UE més ambició en mesures per abaixar el preu de llum

El president del Govern espanyol defensa que «l'excepció ibèrica» en el mercat elèctric és una solució parcial i que cal acordar mesures a mitjà i llarg termini

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, reclamarà al Consell Europeu que començarà aquest dilluns a Brussel·les més ambició en les mesures comunitàries per reformar el mercat elèctric i aconseguir reduir la factura de la llum.Sánchez participarà juntament amb la resta de caps d'Estat i de Govern de la UE a la cimera extraordinària que es desenvoluparà fins dimarts a la capital belga i que abordarà entre altres assumptes la situació energètica a Europa i l'evolució de la guerra a Ucraïna.El cap de l'Executiu no arribarà a temps d'assistir a l'inici de la cimera ja que estarà present a l'acte que presidirà el rei al Teatro Real de Madrid amb motiu del 40è aniversari de l'ingrés d'Espanya a l'OTAN i dinar que posteriorment oferirà el monarca.La previsió és que Sánchez arribi per tant a mitja tarda a la capital belga, una circumstància que obliga que estigui representat mentrestant en els debats del Consell Europeu per un altre líder europeu.El president del Govern espanyol ha demanat al primer ministre portuguès, Antonio Costa (amb qui es va reunir dijous passat al Palau de la Moncloa), que sigui qui el representi a l'inici de la cimera.Serà la primera ocasió des que va arribar a la Presidència del Govern ara fa quatre anys que Sánchez hagi d'estar representat per un altre líder europeu encara que sigui tan sols unes hores.Tanmateix, és freqüent que per diverses circumstàncies (i atès que cap altra autoritat d'un país no pot substituir el seu líder) algun cap d'Estat o de Govern espanyol assisteixi en nom d'un altre en determinats moments.Per exemple, en alguna cimera anterior Sánchez va ostentar la representació del seu homòleg de Malta.Els líders europeus es reuniran a Brussel·les el 23 i el 24 de juny a l'habitual Consell Europeu d'estiu, però s'han citat unes setmanes abans per a aquesta cimera extraordinària per analitzar la situació de la guerra a Ucraïna, les seves conseqüències econòmiques i socials, la seguretat i la defensa de la UE i l'energia.Un altre assumpte que Espanya havia demanat que s'hi inclogués i que finalment estarà en agenda serà la seguretat alimentària i, en aquest context, la necessitat de produir més fertilitzants.A més d'insistir en la importància de continuar mantenint la unitat en el suport a Ucraïna i en el rebuig a Vladímir Putin, Sánchez, segons fonts del Govern central, insistirà que la UE ha de fer més passos en l'àmbit energètic i per rebaixar la factura de la llum.Espanya i Portugal van aconseguir a l'última cimera europea, celebrada el mes de març passat, que es permetés l'anomenada «excepció ibèrica» ​​a causa de la condició d'illa energètica de la Península i poguessin fixar un topall al preu del gas que s'utilitza per generar electricitat.Però després de la proposta dels dos països, la seva aplicació està pendent del vistiplau definitiu de la Comissió Europea i Espanya confia que arribi ben aviat perquè la seva posada en marxa permeti baixar de manera immediata la factura elèctrica.Tot i això, el president del Govern espanyol exposarà a la resta de líders que aquesta és una solució parcial i que cal tenir ambició per acordar mesures a mitjà i llarg termini.Entre elles, la reforma que reclama del mercat de l'electricitat i que Espanya observa que cada vegada compta amb més adeptes entre els socis comunitaris.Durant la seva participació aquesta setmana al Fòrum Econòmic Mundial de Davos, el cap de l'Executiu es va referir a aquest assumpte en subratllar que reduir la factura elèctrica ha de ser una de les prioritats de la Unió Europea.En aquest context, va reclamar augmentar la quota d'energies renovables, accelerar les compres conjuntes de gas, diversificar els proveïdors i actualitzar i modernitzar les regles del mercat europeu de l'electricitat.A més, es va preguntar per què és tan difícil intervenir al mercat de l'electricitat i és fàcil fer-ho en el financer quan es considera necessari.A la taula rodona en què va defensar aquesta reforma va participar el vicepresident de la Comissió Europea per al Pacte Verd, Frans Timmermans, i Sánchez s'hi va dirigir per plantejar-li si no creia que havia arribat el moment d'accelerar i canviar la normativa europea en matèria electricitat.Timmermans s'ha mostrat d'acord a analitzar el funcionament perquè hi ha disfuncions, però ha demanat que no hi hagi decisions precipitades, ser cautelosos i avançar «pas a pas» per adaptar-se, tot i reconèixer el problema afegit que el sistema actual suposa per a països com Espanya.Sánchez va defensar també a Davos, i ho tornarà a fer en aquest Consell Europeu, l'impuls de les interconnexions energètiques, una qüestió que compta amb el ple suport de Portugal.Ha recordat que la Comissió Europea ja ha plantejat una sèrie de compromisos per desenvolupar les interconnexions, però ha considerat que hi ha un problema per impulsar-les que no passa pel seu finançament, sinó per la falta de «voluntat política».«És important que obrim els ulls, veure les alternatives que tenim, i ja que les tenim, anem allà amb les interconnexions», va afegir.