Consells perquè la bateria del mòbil et duri més

Actualitzada 29/05/2022 a les 13:51

Sempre ens passa que ens quedem sense bateria al mòbil, ja sigui perquè estem tot el dia fora de casa, fent turisme o treballem amb ell. Per sort, hi ha maneres d'allargar la durada de la bateria perquè et doni temps a arribar a un endoll. Aquí van uns consells.

Activa l'estalvi de bateria

La majoria dels mòbils d'avui dia tenen una funció d'estalvi de bateria. Els iPhones tenen una funció anomenada "manera de baix consum”. Aquesta funció permet reduir o modificar moltes funcions del mòbil per estalviar bateria, com la brillantor de la pantalla del mòbil, les descàrregues automàtiques o les actualitzacions en segon pla.

Desactiva la ubicació GPS

Algunes aplicacions utilitzen contínuament la teva ubicació, fins i tot quan no la utilitzes. L'aconsellable és anar a Ajustaments i desactivar el seguiment de la ubicació de totes les aplicacions. D'aquesta manera, aquestes aplicacions consumiran menys energia.

Redueix la brillantor de la pantalla

La pantalla del teu mòbil és un dels components que més energia consumeix. Si poses la brillantor al màxim, la bateria se t'acabarà en un tres i no res.

Apaga el wi-fi

Moltes de les funcions que fan que els mòbils intel·ligents siguin tan còmodes consumeixen molta bateria. Si necessites estalviar bateria per no quedar-te al 0% abans de poder connectar-lo, desactiva funcions addicionals com el Bluetooth o el wi-fi si no les utilitzes.

Tanca aplicacions

Les aplicacions que més temps consumeixen són també les que més bateria gasten, com Facebook, Instagram, WhatsApp o YouTube. Assegura't que no tens aplicacions en segon pla realitzant tasques que consumeixin molta energia.

La manera de carregar també afecta a la bateria

També és important tenir en compte l'estat general de la bateria quan poses el mòbil a carregar. La càrrega ràpida és còmoda, però redueix la longevitat general de la bateria. No tinguis pressa per carregar el teu mòbil. Si la bateria es carrega lentament, prolongaràs la seva vida.

Finalment, no deixis que la bateria arribi a 0% per carregar-la, ni tampoc la deixis carregant fins el 100%.