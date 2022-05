Quins animals transmeten la verola del mico

No és una malaltia nova perquè és endèmica en algunes zones del continent africà, però recentment han aparegut nous brots

On és endèmica i quins animals la propaguen?

El Ministeri de Sanitat ha detectat, fins ara, 31 casos positius en verola no humana, pendents de seqüenciació per confirmar si és verola del mico, i 20 més ja han estat confirmats. Des que es donés la veu d'alarma al Regne Unit el 7 de maig passat amb la detecció dels primers casos, la verola del mico s'ha estès a 17 països.No és una malaltia nova perquè és endèmica en algunes zones del continent africà, però recentment han aparegut nous brots en diversos punts del globus. Aquesta malaltia zoonòtica viral va ser detectada per primera vegada l'any 1958 a diversos simis d'un laboratori, encara que els primats no humans no són els reservoris del virus que causa la patologia.La verola del mico es troba comunament «a les selves tropicals d'Àfrica central i occidental, on viuen els animals que poden ser portadors del virus i és endèmica», explica l'ONU en un comunicat. Es propaga a les persones pel contacte físic amb un animal infectat, però, quins són els que propaguen el virus?«La majoria dels animals susceptibles de contraure la malaltia i després contagiar les persones són rosegadors, com les rates gegants de Gàmbia, els lirons o els gossos de les praderies», afegeix l'organisme internacional.Aquest risc de contagi amb els animals es pot reduir evitant el contacte sense protecció, sobretot si estan malalts o morts. «És crucial recalcar que qualsevol aliment que contingui carn o parts d'animals s'ha de coure, especialment als països on la verola de mico és endèmica».