Els peixos que contenen més anisakis

Si aquest paràsit accedeix a l'organisme, es poden patir símptomes digestius o al·lèrgics de diferent gravetat

Actualitzada 28/05/2022 a les 11:09

El peix és una font saludable de proteïnes, i el consum d'aquest aliment és recomanable: s'aconsella prendre'l dos o tres vegades a la setmana, d'espècies variades. Tanmateix, com passa amb molts aliments, existeixen riscos per a la seguretat alimentària que cal saber. Per exemple, la presència del paràsit anisakis.

L'anisakis marí és un paràsit que pot aparèixer a certs productes de la pesca, les larves del qual passen actives en l'aparell digestiu humà quan s'ingereix peix cru o sotmès a preparacions que no el maten. Si el paràsit accedeix a l'organisme i es contreu anisakiasis, es poden patir símptomes digestius o al·lèrgics de diferent gravetat.

Peixos amb més anisakis

Lluç: pot arribar al 95% dels exemplars.

Verat: un 87%.

Sorell: un 67%.

Maire: 62%.

Per identificar l'anisakis amb més facilitat, cal fixar-se en la cavitat abdominal. Per evitar el contagi, sempre que es preparin plats amb peix cru o poc fet, tals com carpaccio, escabetx, sushi, etc., s'ha de congelar el peix durant cinc dies o bé comprar el peix congelat. Si el peix està cuinat, el paràsit mor i no comporta riscos per a l'organisme.