Detectat coronavirus en tres goril·les de Parc de la Natura de Cabárceno

Els goril·les del Parc de Cabárceno es troben en un recinte exclusiu per a aquesta espècie, en el qual els animals estan aïllats

Actualitzada 28/05/2022 a les 18:37

El laboratori de microbiologia de l'Hospital Universitari Marqués de Valdecilla ha detectat coronavirus a tres goril·les del Parc de la Natura de Cabárceno.Segons explica el Govern de Cantàbria en una nota de premsa, davant la sospita del veterinari del parc que diversos goril·les d'aquesta instal·lació podien tenir coronavirus es van agafar mostres de femta i, després de ser analitzades pel laboratori de microbiologia, s'ha detectat SARS- CoV-2.Salut Pública del Govern de Cantàbria citarà els cuidadors d'aquests animals que hagin estat en contacte estret amb ells per fer-los les proves.També es repetiran les mostres als goril·les per seqüenciar el virus i comprovar si hi ha mutació o no.L'evidència científica sobre el comportament del SARS-CoV-2 en animals és escassa i Salut Pública vol monitoritzar i fer vigilància d'aquests casos de cara a conèixer el genoma del virus i si hi ha hagut mutacions o si es tracta d'una variant diferent de la actualment circulant, tot per controlar millor la seva evolució.Els goril·les del Parc de Cabárceno es troben en un recinte exclusiu per a aquesta espècie, en el qual els animals estan aïllats.El parc funciona amb normalitat.