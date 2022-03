Rússia reduirà l'activitat militar a Kiev i Chernígov

La decisió es fruit de les negociacions celebrades a Istanbul entre la delegació ucraïnesa i la russa

Actualitzada 29/03/2022 a les 14:53

Rússia ha anunciat avui la decisió de reduir l'activitat militar al voltant de la capital ucraïnesa, Kíev, i l'assetjada ciutat septentrional de Txernígov després de les negociacions celebrades a Istanbul amb la delegació ucraïnesa.«A fi d'incrementar la confiança mútua i crear les condicions necessàries per prosseguir les negociacions i aconseguir l'objectiu de consensuar i signar un acord, el Ministeri de Defensa de Rússia ha decidit reduir de manera cardinal, diverses vegades, l'activitat militar al voltant de Kíev i Txernígov» per part de Rússia, ha dit el viceministre de Defensa, Alexandr Fomin.Ha indicat que Rússia fa aquest pas en constatar que les negociacions sobre «la neutralitat i l'estatus no nuclear», a més de la concessió a Ucraïna de «garanties de seguretat» han entrat «en un pla pràctic».Fomin ha expressat la seva confiança que «a Kíev es prenguin les decisions corresponents i es creïn les condicions» per prosseguir les negociacions.Ha assenyalat que l'Estat Major de les Forces Armades de Rússia informarà el president rus, Vladímir Putin, en tornar a Moscou.Per la seva banda, el cap de la delegació russa, Vladímir Medinski, ha al·ludit per primera vegada a la possibilitat d'un «tractat» entre Moscou i Kíev després d'unes negociacions que ha descrit com a «constructives», i ha destacat la voluntat de Moscou de donar «dues passes per a la desescalada del conflicte», un militar i un altre polític.«Després de la conversa substantiva d'avui hem acordat i proposat una solució, segons la qual la reunió dels caps d'Estat és possible simultàniament amb l'iniciació del tractat», ha dit, en referència a Putin i el president ucraïnès, Volodímir Putin.Medinski ha matisat que la signatura d'aquest tractat «no serà un assumpte senzill», ja que la reunió on es consumeixi «possiblement» haurà d'incloure no només Rússia i Ucraïna, sinó també els «països garants de la pau i seguretat a Ucraïna».«D'aquesta manera, si es treballa ràpidament al tractat i en la consecució del compromís necessari, la possibilitat d'aconseguir la pau estarà molt més a prop», ha explicat.Alhora, Fomin ha instat a Ucraïna a complir la Convenció de Ginebra pel que fa al tracte als presoners de guerra russos després que Moscou denunciés abusos comesos per l'Exèrcit ucraïnès.