Nova estafa de 'phising' que suplanta a l'Agència Tributària

Els ciberdelinqüents envien correus electrònics fraudulents per aconseguir les dades dels usuaris

Actualitzada 29/03/2022 a les 08:41

⚠️#ALERTA ❗

Detectada campaña de emails que suplantan (#phishing) a la Agencia Tributaria. Indican que está pendiente de presentar cierta documentación como excusa para que hagas clic en un enlace que realmente descarga #malware. #NoPiques https://t.co/zEQ8LBSpzY — Guardia Civil (@guardiacivil) March 25, 2022

Ara que s'apropa la nova campanya de la Renta, la Guàrdia Civil ha detectat una sèrie de correus electrònics fraudulents fent-se passar per l'Agència Tributària. Segons ha informat l'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI) es tracta d'una nova variant de phishing que s'envia des de correus verídics, fet que fa que sigui més difícil detectar-los.Els missatges solen portar com a assumpte «Comprovant fiscal digital- Ministeri d'Hisenda i Funció Pública». En aquests, avisen a l'usuari que té pendent de presentar documentació, fet que provoca que el destinataria accedeixi a un enllaç. Al fer-ho, l'usuari descarrega un malware maliciós.La Guàrdia Civil ha alertat d'aquesta nova estafa per tal de reduir el nombre de víctimes. Per això, demana que la gent no faci cas d'aquest tipus de correus i els esborri.