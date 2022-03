La restauració rebrà 40 MEUR per compensar les restriccions de la sisena onada

Als ajuts s'hi podran acollir bars, restaurants i cafeteries, inclosos els establiments situats en centres comercials i mercats

El Departament d'Empresa i Treball ha activat els ajuts de 40 MEUR per a la restauració per compensar les restriccions dictades entre el 24 de desembre i el 27 de gener arran de l'explosió de casos per l'arribada de la variant òmicron. El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat aquest dilluns les bases dels ajuts, que oscil·laran entre els 1.000 i els 15.000 euros, en funció del nombre total de treballadors. Segons Empresa i Treball, la mesura vol contribuir a la competitivitat de els empreses i al manteniment dels negocis davant la disminució de la facturació causada per les restriccions. S'hi podran acollir bars, restaurants i cafeteries, inclosos els establiments situats a l'interior de centres comercials i mercats municipals.Els ajuts seran d'entre 1.000 i 15.000 euros en funció del nombre de treballadors del negoci. Així, per a autònoms i microempreses de fins a nou treballadors podran optar a una ajuda de 1.000 euros; les que tenen entre 10 i 40 treballadors a 5.000 euros i les de 50 treballadors o més 15.000 euros.Està previst que els tràmits per demanar els ajuts es puguin fer en breu a través del Canal Empresa i els sol·licitants podran comprovar si se'ls ha atorgat l'ajut al tauler electrònic de la Generalitat. Les subvencions s'atorgaran per ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.Els 40 milions d'aquesta línia se sumen als 100 milions d'euros destinats des de l'inici de la pandèmia al sector de la restauració en ajuts extraordinaris directes.El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, va presentar el passat 1 de març els ajuts, que no van comptar amb el suport dels dos principals sindicats, CCOO i UGT, en considerar que aquestes quantitats havien d'estar vinculades a un compromís per mantenir l'ocupació.