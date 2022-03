Els cribratges poden prevenir en un 95% els casos de càncer de còlon

És un dels més diagnosticats a l'Estat amb 40.000 casos a l'any

El càncer de còlon és el més diagnosticat a Espanya, amb 40.000 casos nous a l'any, però es podria prevenir si es fan cribratges a la població diana, assenyala el director mèdic del Centre mèdic-quirúrgic de malalties digestives, Gonzalo Guerra, amb motiu del dia internacional que se celebra aquest dijous.En una nota de premsa, Guerra explica que s'entén com a població diana els més grans de 50 anys, que tenen antecedents familiars de càncer de còlon, pacients amb malaltia inflamatòria intestinal i afectats per poliposis intensital.Segons l'informe que elabora la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) i la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (Redecan), el 2022 es preveuen que 43.000 persones siguin diagnosticades de càncer colorectal, fet que es tradueix en 773 nous pacients cada setmana.Atesa la gran incidència d'aquest tipus de càncer, Guerra insisteix en la importància d'una correcta realització dels programes de cribratge, a nivell nacional i autonòmic, i també a les campanyes de conscienciació que donen a la població la informació necessària per saber què és aquest tipus de càncer i com es pot prevenir.Guerra explica que en el 95% dels casos l'origen es troba en un pòlip colorectal mentre que el 5% restant té un origen primari que és més difícil de diagnosticar precoçment, en no presentar símptomes a la primera fase.Aquests pòlips són creixements anormals que es desenvolupen al còlon i recte i poden romandre anys sense malignitzar-se. La malignització sol anar associada a l'edat per això els programes de cribratge es realitzen al gruix de la població a partir dels 50 anys.Un altre problema comú que afronten els pacients amb càncer colorectal és el dolor, particularment en etapes avançades, amb una prevalença estimada al 70 %.Segons l'oncòloga i investigadora del Ciber de càncer a l'hospital de Mar de Barcelona Joana Vidal, es tracta d'un dolor que apareix de manera sobtada i transitòria i es caracteritza per la intensitat elevada, un inici ràpid (1-5 minuts) i una freqüència de 1 a 4 episodis al dia, amb una durada inferior a 30 minuts.De fet, el dolor és el principal símptoma pel qual els pacients acudeixen a les unitats de cures pal·liatives (58,4 %), seguit per la fatiga, les nàusees o l'ansietat.Davant d'aquesta situació, els experts plantegen un programa integrat en cures pal·liatives adreçat als pacients amb càncer colorectal.