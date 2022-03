El Govern central vol que es controlin les benzineres perquè no pugin preus abans de les ajudes

L'executiu espera que la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC)

Actualitzada 29/03/2022 a les 16:56

El Consell de Ministres ha donat llum verda al paquet de mesures que adopta la rebaixa "màxima" d'impostos d'energia, després de més d'una setmana de protestes dels transportistes per l'alça dels preus dels carburants. L'impacte de la reducció fiscal per abaixar el preu de l'electricitat és d'entre 10.000 i 12.000 milions, segons indiquen les mateixes fonts El document, consensuat entre 16 ministeris, necessita ara que l'aprovi una majoria al Congrés dels Diputats en el termini d'un mes. L'executiu considera que el més probable és que el decret se sotmeti a votació dels grups parlamentaris després de Setmana Santa. Amb l'abstenció del PP, el text tiraria endavant.

El govern espanyol espera que la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) controli que les benzineres no s'aprofiten de les bonificacions de 20 cèntims per apujar el preu del carburant que venen, després de constatar que hi ha estacions on els preus estan pujant abans que entri en vigor la mesura, segons han detallat fonts de l'executiu de Pedro Sánchez. Aquesta és una de les actuacions que formen part del pla de xoc de 16.000 MEUR per afrontar els efectes de la guerra d'Ucraïna, que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) entre aquest dimecres i aquest dijous, perquè puguin entrar en vigor divendres, 1 d'abril.