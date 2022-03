El Consell de Ministres aprova la rebaixa de 20 cèntims per cada litre de combustible

El pla de xoc de 16.000 MEUR vol fer front els efectes de la guerra d'Ucraïna

Actualitzada 29/03/2022 a les 14:11

Revisió del lloguer i augment de l'ingrés mínim vital

Crèdits ICO

El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat el pla de xoc valorat en 16.000 milions d'euros per fer front a l'escalada de preus a conseqüència de la guerra d'Ucraïna. El decret inclou la rebaixa de 20 cèntims per cada litre de combustible per a tota la ciutadania -quinze bonificats pel govern espanyol i cinc per les petrolieres-, ajudes directes i pròrroga de rebaixes d'impostos fins al 30 de juny així com una línia de crèdits a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) de 10.000 milions d'euros. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va avançar les mesures ahir dilluns. Entraran en vigor l'1 d'abril i hauran de ser avalades pel Congrés.La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha comparegut en roda de premsa amb les vicepresidentes segona i tercera, Yolanda Díaz i Teresa Ribera, per detallar el pla. Calviño ha defensat que és «seriós i ambiciós» i que «planteja mesures eficaces emmarcades en la resposta europea» a la crisi.Una de les principals mesures és la bonificació mínima de 20 cèntims per litre de combustible fins al 30 de juny. Es tracta d'una mesura acordada pel govern espanyol amb el sector del transport, que s'amplia a la resta de la ciutadania.Pel que fa a l'escalada de preus de l'energia, el govern espanyol prorroga fins a finals de juny les rebaixes fiscals de la factura de l'electricitat que ja estaven en marxa -baixada de l'IVA al 10%, suspensió de l'impost a la generació elèctrica i rebaixa al 0,5% de l'impost a l'electricitat-. Un altre element és l'ampliació a 600.000 famílies més -fins als 1,9 milions- el nombre de beneficiaris del bo social elèctric.També s'estén fins al 30 de juny el mecanisme per reduir l'excés de beneficis en el mercat elèctric. El paquet no inclou una de les peticions que havia fet Unides Podem i alguns dels socis de la investidura, com ERC, de crear un impost per a les grans companyies elèctriques.La petjada de la formació lila, en canvi, sí que es tradueix en la imposició d'un topall del 2% en l'increment màxim de l'import del lloguer durant els pròxims tres mesos. A més, l'executiu espanyol també incrementarà en un 15% l'ajuda de l'ingrés mínim vital (IMV). En matèria laboral, les empreses podran continuar acudint a Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per evitar acomiadaments.Dels 16.000 MEUR, la major part anirà destinada a crèdits ICO -10.000 MEUR- mentre que la part d'ajudes directes i rebaixes fiscals són 6.000 MEUR. També per al sector empresarial, l'executiu aprovarà un paquet d'ajudes per al sector de l'agricultura i la ramaderia de 362 milions d'euros i 68 milions per al sector pesquer i incrementarà els recursos per compensar en un 80% els peatges energètics per a la indústria del gran consum amb una dotació de 500 MEUR.