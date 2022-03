Creix un 53% el nombre de turistes espanyols a Catalunya el 2021

Es manté com la segona comunitat més visitada, superada només per Andalusia

Actualitzada 29/03/2022 a les 10:37

El nombre de turistes espanyols que van arribar a Catalunya durant l'any 2021 es va situar en els 20,6 milions, un 53% més que l'exercici anterior. Malgrat l'increment, la xifra és encara inferior a la registrada el 2019, quan el país va captar 25,2 milions de visitants, segons les últimes dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El 2021, Catalunya va agrupar el 14% dels turistes espanyols, un percentatge que la manté com la segona comunitat més visitada, superada només per Andalusia.Per altra banda, els catalans van fer 25,2 milions de viatges l'any 2021, un 53,9% en termes interanuals, però per sota els 33,4 milions de viatges registrats el 2019.