Consumir cafeïna pot augmentar l'atenció en persones amb TDAH

Experts de la UOC consideren que pot ser part de l'arsenal terapèutic davant de la controvèrsia sobre certs medicaments

Actualitzada 29/03/2022 a les 10:50

El consum pautat de cafeïna pot augmentar l'atenció i la capacitat de retenció en adolescents i adults amb trastorn del dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH). Així ho indica un treball fet per un equip d'experts de la UOC publicat a la revista Nutrients i que consisteix en la revisió sistemàtica d'estudis en animals. L'equip, coordinat pel professor de Neurociència i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, Diego Redolar, ha analitzat la possibilitat d'incloure la cafeïna dins de l'arsenal terapèutic per mitigar alguns dels símptomes del TDAH davant la polèmica sobre l'ús de determinats medicaments derivats, per exemple, del metilfenidat, sobretot en infants i adolescents.Després de l'anàlisi feta, els experts indiquen que la substància pot millorar la capacitat d'atenció. No obstant això, també admeten que els resultats no són clars en relació amb altres símptomes característics del TDAH, com ara la hiperactivitat i la impulsivitat. Actualment es calcula que aquest trastorn afecta entre un 2 % i un 5 % de la població infantil a Espanya, una mitjana d'un o dos menors per aula, i fins al 4 % de la població adulta.Segons els autors, aquesta és la primera revisió sistemàtica que es fa, també a escala cel·lular, amb uns resultats que vinculen el consum de cafeïna en diferents models animals de TDAH amb un increment en l'atenció i la concentració, beneficis en l'aprenentatge i reforços de certs tipus de memòria.