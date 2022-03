Avís preventiu d'un nou episodi de partícules per l'arribada de pols africana a tot Catalunya

Els nivells de PM10 són moderats en diferents estacions de la xarxa de vigilància

Actualitzada 29/03/2022 a les 12:54

El Departament d'Acció Climàtica ha activat aquest dimarts un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules en l'ambient atmosfèric a tot el territori català. L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'episodi ambiental, sense que s'hagi de produir necessàriament. L'objectiu d'aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi ambiental. La mitjana diària dels nivells de PM10 durant el dia d'ahir van ser superiors a 50 en nou estacions de mesurament, quatre de les quals de la Zona de Protecció Especial (ZPE) de l'ambient atmosfèric, corresponent a 40 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 durant el dia d'avui a qualsevol punt del territori, donat que es preveu que la situació d'intrusió de pols d'origen africà, que ha donat origen a la situació, s'intensifiqui.