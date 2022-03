Will Smith guanya un Oscar enfosquit per la seva agressió a Chris Rock

L'actor li va donar una bufetada a Rock per fer broma sobre el cap rapat de la seva dona

Actualitzada 28/03/2022 a les 09:28

Will Smith ha guanyat l'Óscar al millor actor per El método Williams però l'alegria va quedar enfosquida per la seva inesperada reacció violenta a un acudit de Chris Rock que el va fer aixecar del seu seient i donar-li una bufetada en directe a l'escenari del Dolby Theater.Rock havia sortit per presentar l'Óscar al millor documental i va fer una broma sobre el cap rapat de la dona de Smith, Jada Pinkett-Smith -qui ha reconegut públicament que pateix alopècia- en comparar-la amb la Tinent O'Neil de la pel·lícula de Ridley Scott.Smith es va aixecar del seu seient i es va dirigir a Rock per enganxar-li una bufetada que aquest va intentar esquivar davant d'un públic emmudit. En tornar al seient l'actor va continuar cridant: «Deixa el nom de la meva dona fora de la teva puta boca», li va dir.Rock, encara des de l'escenari, va intentar treure ferro a l'assumpte. «Will Smith m'acaba de donar una bona», diu, però Smith continua cridant. Ja després d'una pausa Rock fa broma de resoldre'l a la festa posterior a la cerimònia, sense que els assistents ni la premsa acreditada tinguessin clar encara si el que havien vist era real o simulat.Però quan uns minuts després Smith va pujar a recollir el seu Óscar va treure els dubtes. En un discurs ple de titubejos i incoherències, plorant a llàgrima viva i amb l'emoció a flor de pell, l'actor va demanar disculpes a l'Acadèmia i als nominats, tot i que va intentar justificar-se sense al·ludir directament als fets que acabaven de succeir.«Richard Williams era un valent defensor de la seva família», va dir en allò que va semblar un intent de justificació i en referència al pare de les germanes que interpreta i que li ha valgut l'Óscar.«En aquest moment de la meva vida, estic superat pel que Déu em convida a ser i fer al món», va prosseguir abans d'al·ludir al paper protector que va tenir amb les seves companyes de repartiment, les dues actrius que feien de les Williams.«En aquest negoci de vegades has de suportar que la gent t'insulti i et falti el respecte i tu has de somriure i dir que tot està bé», va assenyalar l'actor.També va esmentar que el seu company Denzel Washington li havia advertit que tingués cura perquè «en el moment més alt és quan el dimoni va a buscar-te».En vídeos gravats pels assistents i difosos en xarxes socials es va poder veure com Washington i Tyler Perry parlaven amb ell i intentaven calmar-lo durant una pausa publicitària.Finalment Smith va demanar disculpes. «La vida imita l'art i em vaig tornar un pare boig, com el meu personatge». I va concloure: «espero que l'Acadèmia em torni a convidar».La presentadora Amy Schumer va saber reconduir la situació al sortir fent broma sobre el que havia trigat a treure's la disfressa d'Spiderman que lluïa en la seva última aparició: «M'he perdut alguna cosa?».