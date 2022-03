Ucraïna tem una catàstrofe per l'ocupació russa de Txernòbil

La ministra Iryna Vereschuk assegura que les tropes russes transporten i emmagatzemen municions als voltants de la central nuclear

L'ocupació per part de les tropes russes de les instal·lacions de la central nuclear de Txernòbil pot originar una catàstrofe que no només afecti els ucraïnesos, ha assegurat aquest dilluns al compte de Telegram la ministra per a la Reintegració dels Territoris Ocupats Temporalment d'Ucraïna, Iryna Vereschuk.«Els ocupants continuen militaritzant la zona d'exclusió de Txernòbil. Això presenta un risc molt seriós de fer malbé les estructures d'aïllament construïdes sobre la quarta unitat de l'estació després de la seva explosió el 1986», ha aclarit la ministra.La responsable dels Territoris Ocupats ha assegurat que «aquests danys conduiran inevitablement a l'entrada a l'atmosfera d'una quantitat significativa de pols radioactiva i contaminaran no només Ucraïna sinó també altres països europeus».Les tropes russes, que van envair el país el 24 de febrer passat, han ignorat «aquestes amenaces i continuen transportant i emmagatzemant una quantitat significativa de municions als voltants de la central nuclear», precisa Vereschuk.A més, afegeix que, a través de la ciutat de Pripyat, a uns centenars de metres de les instal·lacions d'aïllament de la central nuclear, els ocupants russos transporten diàriament desenes de tones de coets, projectils i municions de morter.I mostra la seva preocupació perquè «les forces d'ocupació russes estan utilitzant cada cop més municions velles i de baixa qualitat, cosa que augmenta el risc de la seva detonació, fins i tot durant la càrrega i el transport».Uns fets -ha dit- que ocorren regularment, cosa que augmenta el risc.A més, a la zona d'exclusió s'han desfermat incendis greus que poden tenir conseqüències molt greus i que no poden ser extingits precisament perquè els efectius ucraïnesos no poden entrar a la zona.«Com a resultat de la combustió, s'alliberen radionúclids a l'atmosfera, que el vent pot transportar a llargues distàncies, cosa que amenaça els nivells de radiació no només a Ucraïna sinó també a altres països europeus», adverteix Vereschuk.Qui reitera que la «pèrdua de control (d'Ucraïna) sobre la zona d'exclusió i la incapacitat d'extingir completament el foc podrien amenaçar les instal·lacions radioactives».D'altra banda, la ministra ha confirmat que «aquesta setmana hi va haver una rotació completa del personal de Txernòbil, que va passar més de 600 hores als seus llocs de treball, complint amb valentia les seves funcions sota la pressió dels ocupants».A canvi d'aquests treballadors, «59 especialistes més, incloses sis dones, van acceptar acudir a la central nuclear de Txernòbil per realitzar tasques de manteniment del funcionament segur de les instal·lacions. A tots els considerem ostatges dels ocupants», ha sentenciat.Vereschuk ha exigit «que el Consell de Seguretat de l'ONU prengui mesures immediates per desmilitaritzar la Zona d'Exclusió de Txernòbil i estableixi una missió especial de l'ONU per eliminar el risc que es repeteixi l'accident que ja va patir la central com a resultat de les accions de les forces d'ocupació russes».