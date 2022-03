Espanya bonificarà 20 cèntims el litre de combustible a particulars i empreses

La mesura es pren com a resposta a la forta pujada del preu dels carburants i estarà en vigor fins al 30 de juny

28/03/2022 a les 10:40

El Govern ha anunciat aquest dilluns que es bonificarà amb un mínim de 20 cèntims la compra de cada litre de combustible tant a particulars com a professionals, dels quals 15 cèntims els aportarà l'Estat i la resta, les petrolieres.La mesura es pren com a resposta a la forta pujada del preu dels carburants i estarà en vigor fins al 30 de juny, segons ha destacat el president de l'Executiu, Pedro Sánchez, durant la intervenció en un fòrum organitzat per Europa Press i McKinsey & Company a Madrid.Sánchez ha precisat que a la part corresponent a les petrolieres s'estableix un mínim de 5 cèntims, però la quantitat pot ser superior, i en aquest sentit ha recordat que algunes operadores ja estan aplicant «rebaixes superiors».«Agraeixo el seu compromís amb el país», ha insistit.