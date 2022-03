Descobreixen que pot causar la covid persistent

Un estudi de l'Instituto de Salud Carlos III aposta per la falta de defenses o una resposta immune excessiva

Actualitzada 28/03/2022 a les 13:11

Setmanes o fins i tot mesos després de contagiar-se del SARS-CoV-2, algunes persones segueixen tenint símptomes, és la covid persistent, una malaltia que podria estar causada per unes defenses insuficients per derrotar el virus o per un sistema immune incapaç de desactivar-se després de superar la infecció.Així ho suggereix una investigació liderada per Mayte Coiras, del Centre Nacional de Microbiologia de l'Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que s'ha publicat a la revista Frontiers in Immunology.Els autors conclouen que les persones que pateixen covid ​​persistent tenen una resposta immunitària antiviral alterada, encara que adverteixen que calen nous estudis per valorar si aquesta malaltia es pot considerar una malaltia inflamatòria o autoimmune.A més, l'article suggereix diversos paràmetres demogràfics, clínics i immunològics com a possibles biomarcadors diagnòstics de covid persistent.Per fer l'estudi, els autors van comparar els resultats de 30 persones que van presentar símptomes d'aquesta síndrome 49 setmanes després de la infecció amb 20 més que es van recuperar completament les primeres 12 setmanes després del contagi.Van observar que les persones amb símptomes de covid persistent tenien nivells significativament més grans de cèl·lules de memòria (un tipus de cèl·lules immunitàries), amb una elevada activitat citotòxica antiviral.La persistència d'aquestes poblacions citotòxiques de llarga durada estava reforçada per nivells elevats de cèl·lules T reguladores (un altre tipus de cèl·lules immunitàries), encarregades de controlar i frenar la resposta immunitària quan ja no cal, a més de marcadors d'esgotament immune en aquestes cèl·lules.Juntament amb aquests paràmetres immunològics, van identificar altres marcadors clínics amb potencial diagnòstic, com la letargia, el dolor toràcic o les lesions a la pell i factors demogràfics com el gènere femení i el grup sanguini O+.La covid cursa de moltes maneres, des de la forma asimptomàtica o lleu, fins a altres més severes o fins i tot fatals, degut principalment al desenvolupament d'un procés inflamatori progressiu.La infecció persistent és una síndrome que es caracteritza per la persistència de signes i símptomes no resolts de la malaltia més de 4 setmanes després del contagi, encara que aquest període, de vegades, pot superar els tres mesos.Encara que els mecanismes subjacents de la covid persistent encara no estan ben definits, aquest estudi s'alinea amb les hipòtesis que apunten que la resposta inflamatòria es manté perquè el SARS-CoV-2 està localitzat en òrgans i teixits com el sistema nerviós central o el teixit limfoide intestinal, o perquè la resposta immunitària no cessa una vegada eliminat el virus, cosa que podria donar lloc a una síndrome semblant a una malaltia autoimmune.Comprendre millor aquests mecanismes podria ser útil per prevenir el desenvolupament de la covid persistent i millorar el tractament clínic de les persones afectades, conclouen els autors.