Cs denuncia Cambray per l'incompliment de la sentència del 25% de castellà

El partit creu que hi ha un delicte de prevaricació i atribueix «responsabilitats» també a Aragonès

Actualitzada 28/03/2022 a les 14:09

Ciutadans ha denunciat aquest dilluns el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, i quatre càrrecs més d'Educació a la Fiscalia per l'incompliment de la sentència del 25% de castellà. Després que divendres expirés el termini de dos mesos per aplicar la resolució, el partit liberal considera que hi ha un delicte de prevaricació perquè la conselleria «ha impartit instruccions i consignes» per «evitar» el seu compliment.En concret, la denúncia també implica a la Secretaria General del Departament d'Educació, l'Assessoria Jurídica, la Inspecció i la Subdirecció General de Plurilingüisme. El president de Ciutadans, Carlos Carrizosa, també ha atribuït «responsabilitats» al president de la Generalitat, Pere Aragonès.El partido ya había avisado de que, si no se cumplía la sentencia, se recurriría a la justicia y así lo hizo este lunes. Además, Carrizosa ha avisado de que por ahora sólo se está incurriendo en prevaricación, pero en el momento en que una parte implicada pida la ejecución de la sentencia y ésta no se acate, el Departament d'Educació también estará incurriendo en desobediencia.«La actitud de Cambray es intolerable», ha dicho Carrizosa. En esta línea, el líder de Ciutadans ha vuelto a pedir la dimisión del conseller de Educació. «Que se vaya, para higienizar la política catalana», ha defendido Carrizosa. «Tiene huelgas conocidas, la enseñanza patas arriba, y encima no cumple las leyes y es un cobarde», ha añadido.El partido liberal ha recalcado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, también tiene «responsabilidad política» de todo ello. Ahora bien, no le han incluido en la denuncia, según han explicado, porque no es directamente responsable jurídico.Carrizosa ha asegurado que parte de la responsabilidad del incumplimiento de la sentencia es también del líder del PSC y jefe de la oposición, Salvador Illa, ya que el partido forma parte del acuerdo para modificar la ley de política lingüística. El presidente de Ciutadans ha calificado la modificación de «engaño absoluto» hacia la comunidad educativa y ha criticado que la Generalitat haya trasladado «cobardamente» la responsabilidad a las escuelas para que redacten sus proyectos lingüísticos.La denuncia de Ciutadans llega después de que el viernes terminara el plazo de dos meses para aplicar la sentencia que obliga a los centros educativos a impartir un 25% de las clases en castellano y que el Tribunal Supremo declaró firme. El mismo día el Departament d'Educació envió una comunicación al TSJC en la que explicaba que, como respuesta, había impulsado la proposición para modificar la ley de política lingüística y el decreto sobre el régimen lingüístico en la escuela, que establecerá que el catalán y el castellano «estarán contempladas» en los proyectos lingüísticos.