Aquesta és la malaltia que pateix Jada Pinkett Smith i la raó perquè porta el cap rapat

La burla de Chris Rock sobre aquest factor va provocar el moment polèmic de la nit dels Òscars

Actualitzada 28/03/2022 a les 21:47

L'alopècia o pèrdua de pèl en unes certes àrees del cuir cabellut que sofreix Jada Pinkett, l'esposa de l'actor Will Smith, podria ser originada per una predisposició genètica que ocasiona una reacció autoimmune i que el seu desencadenant pot estar, entre altres, en alteracions emocionals.Una broma relacionada amb l'alopècia de Jada Pinkett per part de Chris Rock, un dels conductors de la gala dels Óscar, va provocar que Will Smith, guanyador de l'estatueta al millor actor, s'aixequés i li bufetegés.Aquest episodi per a la història dels Óscar té de fons una malaltia poc comuna de la qual la pròpia Jada Pinkett ha parlat en xarxes socials i ha mostrat ja franges del seu cuir cabellut en les quals a penes creix pèl, raó per la qual ho portaria rapat.Es tractaria d'una alopècia ocasionada per una alteració autoimmune que es denomina alopècia areata.«És una pèrdua de pèl circumscrita a una àrea, la qual cosa es coneix com a placa, generalment en el cuir cabellut però també en altres parts del cos com les celles, la barba…», explica a EFE el cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Clínic Sant Carles de Madrid, Eduardo López Bran.Segons el dermatòleg, la pèrdua de pèl pot afectar la meitat de l'extensió del cuir cabellut i, a vegades, s'estén a tot el cap, la qual cosa es coneix com a alopècia areata total. En els casos més greus pot impactar en totes les àrees del cos amb pèl; és l'alopècia areata universal.Aquest trastorn té un origen multifactorial, especialment una predisposició genètica que provoca una alteració autoimmune.«Aquesta alteració fa que l'organisme activi el sistema de defensa contra el fol·licle pilós com si fos un invasor extern i desenvolupi anticossos contra aquest fol·licle donant lloc a la seva pèrdua», indica l'especialista.Aquesta pèrdua «esdevé de manera brusca», encara que no sempre hi ha una destrucció irreversible del fol·licle pilós, per la qual cosa l'alopècia pot donar lloc a «una repoblació de pèl espontània, sense tractament», sobretot si es tracta d'una placa única o petites plaques, però com més extensa sigui aquesta placa pitjor és el pronòstic.La resposta autoimmune es pot desencadenar o agreujar per alteracions de tipus emocional, com a inquietud, ansietat o estrès, o per qualsevol altra alteració de l'organisme, com altres malalties autoimmunes relatives a la glàndula tiroidal.El tractament ha de ser complet, des d'abordar l'alteració autoimmune a la pèrdua de pèl, però també els factors psicològics.L'alopècia areata pot afectar tant homes com a dones, fins i tot a nens, i hi ha més probabilitats si hi ha antecedents familiars.