Alerten d'una nova estafa de 'phising' que et roba les dades

Els usuaris reben un correu electrònic que suplanta la identitat del Ministeri de Sanitat

Actualitzada 28/03/2022 a les 12:06

Nou intent #phishing en què t'ofereixen una dosi extra de la vacuna contra la #Covid19. En el correu hi ha un enllaç que descarrega un arxiu maliciós. Ni el segueixis ni el comparteixis i, si ja ho has fet, desinfecta el dispositiu #StopPhishing pic.twitter.com/QsEyGNalsz — Mossos (@mossos) March 27, 2022

Els Mossos d'Esquadra han alertat a través de les seves xarxes socials d'una nova campanya de phising que circula i que suplanta al Ministeri de Sanitat d'Espanya.Segons explica la polciia autonòmica, els usuaris reben un correu electrònic on se'ls ofereix rebre una dosi extra de la vacuna contra la covid. Al mail hi ha un enllaç que al seleccionar-lo descarrega un arxiu maliciós.Per aquest motiu, demanen a la ciutadania que no el prémin ni el comparteixin ja que a través d'aquest et roben les dades de l'usuari.