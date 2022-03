Abramovich i dos negociadors ucraïnesos sofreixen un presumpte enverinament

Atribueixen el possible atac a «elements radicals de Moscou» que tractaven de boicotejar les negociacions

El magnat rus Roman Abramovich i dos enviats ucraïnesos que van participar en les negociacions amb Moscou van desenvolupar símptomes d'un possible enverinament després d'una reunió a Kíev el mes passat, segons el diari The Wall Street Journal, que cita «fonts familiars amb l'assumpte».Els símptomes apareguts en els tres casos van ser ulls enrogits, llagrimeig constant i molest i descamació en la pell de les mans i la cara, segons el rotatiu, que atribueix el possible atac a «elements radicals de Moscou» que tractaven de boicotejar aquestes negociacions. Malgrat aquests símptomes, les seves vides no corren perill i tots ells estan evolucionant positivament.Abramovich va estar viatjant entre Leópolis, Moscou i altres capitals en els seus esforços de mediació entre el govern rus i ucraïnès, i encara que es va reunir amb el president ucraïnès, Volodimir Zelensky, aquest últim no va resultar afectat, segons ha confirmat el seu portaveu.Les fonts han precisat que és difícil determinar si el possible enverinament ha estat causat per un agent químic o biològic, o si s'ha tractat d'una radiació electromagnètica.