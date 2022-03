Zelenski torna a demanar avions, tancs i equipament militar a l'OTAN

L'exèrcit rus continua la seva ofensiva i ataca un centre d'investigació nuclear a Khàrkiv

Actualitzada 27/03/2022 a les 11:02

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha tornat a demanar avions, tancs i equipament militar a l'OTAN per defensar «la seguretat de tot Europa». «I quin és el preu d'aquesta seguretat? Doncs és molt específic: són avions per a Ucraïna, són tancs per al nostre Estat, són defenses antimíssils i són armes contra els vaixells», ha enumerat Zelenski en un nou missatge a la nació.«Això és el que tenen els nostres socis, cobrint-se de pols als seus magatzems. Aquí no estem parlant només de la llibertat d'Ucraïna, sinó de la llibertat de tot Europa», ha continuat el president d'Ucraïna. En paral·lel, l'exèrcit rus continua la seva ofensiva i, segons el govern de Kíiv, en les últimes hores ha atacat un centre d'investigació nuclear a Khàrkiv.

«Actualment és impossible quantificar els danys perquè les hostilitats no cessen a la zona de la instal·lació nuclear, a l'Institut de Física i Tecnologia de Khàrkiv», segons ha precisat el Parlament d'Ucraïna. Les tropes del Kremlin centren igualment els seus atacs en destruir dipòsits de combustible –com va passar ahir dissabte a la tarda als afores de Lviv- i magatzems d'aliments, ha denunciat l'assessor del Ministeri de l'Interior Vadim Denisenko, que ha mostrat també els seus recels amb la declaració d'intencions de Putin de concentrar els atacs a la zona del Donbass. Segons Denisenko, l'exèrcit rus estaria fent rotació de tropes a la frontera i podria fer nous intents «d'avançar en la invasió» en els propers dies.

Zelenksi: «Un 1% dels avions i els tancs. No demanem més»

No obstant això, el president d'Ucraïna ha tornat a llançar un missatge d'advertiment als soldats russos que es troben a Ucraïna. «Marxeu a casa mentre encara pugueu caminar. És millor escapar que morir», ha etzibat Zelenski, que ha insistit amb el seu missatge directe d'ajuda militar a l'OTAN. «No pot ser acceptable per ningú al continent que els països bàltics, Polònia, Eslovàquia i tot l'est d'Europa es trobin en risc de xoc amb els invasors russos», ha alertat el president ucraïnès. «En risc perquè van deixar un 1% dels avions dels països de l'OTAN al magatzem i un 1% dels seus tancs als hangars. Un 1%!, no demanem més i portem 31 dies esperant», ha exclamat en veu alta Zelenski.

«Qui dirigeix l'OTAN? O Moscou encara intimida l'Aliança Atlàntica? Escolteu el soroll dels míssils a tocar de la frontera amb Polònia. Esteu esperant a escoltar el brogit dels tancs russos?», ha qüestionat el president d'Ucraïna. El secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, va anunciar anit l'entrega a Ucraïna de material militar defensiu (vehicles blindats i equipament de protecció) per valor de 100 milions de dòlars.