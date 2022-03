La informàtica ja és capaç de predir el risc de patir un infart

L'algorisme analitza angiografies per tomografia computada per a mesurar la quantitat de placa en les artèries coronàries

Actualitzada 27/03/2022 a les 13:17

Resultats en tot just segons

Una aplicació real

En uns certs tipus de patologies en els quals intervenen nombrosos factors de risc modificables, la capacitat d'avaluar correctament el perill que corre un pacient determinat pot ser clau per a prevenir els desenllaços més greus. Per això, una part molt important del volum de recerca dedicat a aquesta classe de malalties, com són moltes cardiovasculars o el càncer, s'orienta a trobar mètodes diagnòstics i predictius precisos.En aquesta línia, un article publicat en la revista científica The Lancet Digital Health ha presentat una eina digital que empra intel·ligència artificial per a predir amb precisió quins pacients sofriran un infart agut de miocardi en un termini de cinc anys.Per a aconseguir tal cosa, l'instrument avalua la quantitat i composició de la placa present en les artèries que proporcionen la sang al cor. Cal tenir en compte que en un número molt important de casos els infarts són provocats per obstruccions en aquestes artèries (isquèmia).Ja existia un procediment capaç de prendre imatges de l'estrenyiment de les artèries coronàries (la angiografia per tomografia computada). No obstant això, el que no hi havia era un mètode simple, automatitzat ni ràpid per a mesurar la quantitat de placa a partir d'aquestes imatges, la qual cosa portava al fet que sovint no es prengués aquest mesurament.La nova eina ha estat desenvolupada a partir de les imatges de 1.196 persones, que van ser també analitzades i quantificades per experts. A partir d'elles, l'algoritme va ser capaç de diferenciar les pròpies artèries, la sang i els dipòsits de placa.Els resultats, que el programa era capaç d'obtenir en qüestió de pocs segons, no sols eren coincidents amb els emesos pels experts, sinó que també eren consistents amb els obtinguts en dos tipus d'examen altament invasius però molt precisos per a mesurar la quantitat de placa present en les artèries coronàries (ultrasons intravasculars i angiografia coronària per catèter).El que acaba d'il·lustrar l'eficàcia i l'aplicació d'aquesta tecnologia, no obstant això, és que les mesures de la quantitat i composició de la placa preses d'aquesta manera aconseguien predir amb precisió el risc d'infart a sis anys, com va llançar un assaig dut a terme sobre 1.611 pacients.L'eina encara necessita continuar passant diferents proves per a poder arribar a formar part de la realitat clínica quotidiana, però fins ara ha aconseguit mostrar un potencial molt esperançador en l'àmbit de la prevenció de cardiopaties isquèmiques.