Els transportistes anuncien més protestes per aquesta setmana a Barcelona

Cent cinquanta persones tallen la Via Laietana i avisen que no tornaran a l'activitat treballant amb pèrdues

Actualitzada 27/03/2022 a les 18:32

Cent cinquanta camioners i les seves famílies han tallat aquest diumenge la Via Laietana de Barcelona en una nova jornada de mobilitzacions del sector de transport per carretera. «No ens faran callar amb subvencions», ha advertit el portaveu de la Plataforma de Defensa del Transport per Carretera, Miguel Ángel Maqueda, minuts abans de l'inici de la protesta.En declaracions a la premsa ha afegit que els vaguistes no se senten interpel·lats per l'acord al qual va arribar divendres el govern espanyol i el Comitè Nacional de Transport per Carretera per bonificar el combustible i distribuir ajudes directes al sector. «Volem treballar, però no podem arrancar si tenim pèrdues», ha dit en anunciar noves mobilitzacions per dilluns i dimarts.