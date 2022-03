Els negociadors d'Ucraïna i Rússia es reuniran entre dilluns i dimecres a Turquia

Les últimes reunions entre ambdues delegacions han tingut lloc per videoconferència

Les delegacions negociadores d'Ucraïna i de Rússia es trobaran en persona entre demà dilluns i dimecres a Turquia. Ho ha anunciat David Arakhamia, cap del partit del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, al parlament del país. Arakhamia forma part del cercle d'assessors més propers a Zelenski i de l'equip negociador amb els russos.



Les últimes reunions entre ambdues delegacions han tingut lloc per videoconferència. Cap de les parts no ha detallat si la trobada tindrà lloc a la ciutat turca d'Adàlia, on els ministres d'Afers Estrangers d'Ucraïna i Rússia es van veure les cares a principis de març.