Zelenski demana a Qatar que augmenti la producció de gas i petroli per evitar «el xantatge» de Rússia

El president d'Ucraïna reclama una «autèntica reforma» de les institucions internacionals per no haver impedit la guerra

Actualitzada 26/03/2022 a les 12:07

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha demanat a Qatar que augmenti la producció de gas i petroli per evitar el «xantatge» de Rússia. «Qatar és un exportador fiable i sòlid de recursos energètics, i pot contribuir a estabilitzar la situació a Europa. El futur d'Europa depèn dels vostres esforços», ha afirmat Zelenksi aquest dissabte en una intervenció telemàtica en la inauguració del Fòrum de Doha.



«Els insto a incrementar la producció d'energia. Cal fer entendre a Rússia que cap estat pot usar l'energia com una arma i fer xantatge al món», ha insistit el president ucraïnès, que també ha reclamat una «autèntica reforma» de les institucionals internacionals per no haver impedit la guerra i la invasió de Rússia a Ucraïna.