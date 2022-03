Els comuns reclamen a JxCat que retorni al pacte per fer del català «l'única llengua vehicular» a l'escola

Jéssica Albiach demana al Govern que es posi d'acord i tiri endavant reformes per afrontar la crisi econòmica

Actualitzada 26/03/2022 a les 12:12

La líder d'En Comú Podem (ECP) al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat aquest dissabte a JxCat que es torni a sumar a l'acord signat dijous per «blindar» el català a l'escola juntament amb ERC, PSC i els mateixos comuns. Segons ella, el pacte assegura que el català serà «l'única llengua vehicular» a les aules, i que el castellà serà una llengua «d'aprenentatge» com l'anglès.Per això, creu que el pacte hauria de passar el tràmit de la propera reunió de la Mesa del Parlament per aprovar-la al següent ple de la cambra. Segons Albiach, aquesta reforma legal seria un «paraigua jurídic» contra una «sentència infame» del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que volia posar les seves «urpes» a les aules.